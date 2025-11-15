Trafic îngreunat pe DN11, în comuna Bogdănești, după ce un camion a pierdut din încărcătură

Traficul rutier s-a desfășurat cu dificultate vineri seara pe DN11, la ieșirea din Onești spre Brașov, după ce un camion a pierdut o parte din încărcătura transportată. Incidentul s-a produs într-o curbă strânsă, pe raza comunei Bogdănești.

Potrivit martorilor, inițial s-a crezut că este vorba despre bolțari, însă materialele de construcție împrăștiate pe carosabil s-au dovedit a fi rigole pentru poduri, informează unupetrotus.ro.

Acestea au ajuns pe o bandă de mers, blocând parțial circulația și obligând șoferii să încetinească semnificativ.

În urma incidentului nu au fost înregistrate victime.