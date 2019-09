Ochelarii. Un accesoriu la modă sau o necesitate? Ochelarii sunt pentru mulți dintre noi indispensabili. Numărul persoanelor care au nevoie de ochelari a crescut foarte mult în ultimii ani și este în continuă creștere, iar diversitatea modelelor, materialele de foarte bună calitate și foarte ușoare au făcut ca purtatul ochelarilor să fie mult mai comod în prezent decât era în trecut. Cu toate că foarte multe persoane poartă ochelari de vedere, sunt o mulțime de lucruri interesante pe care nu multă lume le cunoaște despre aceste accesorii. De aceea, o bună informare ne poate salva de probleme în plus. Pentru că ochelarii pot fi un aliat puternic în sănătatea ochilor. Dar cum trebuie ei aleși, când trebuie să îi purtăm, la cine apelăm când simțim că avem o problemă de vedere? Un răspuns avizat, specializat, la toate aceste întrebări, ne-a fost oferit de Ciprian Manolache, optometrist la Optic Plus Bacău.

– Pentru început, să vorbim de Cabinetele Optic Plus, care au deja o tradiție pe piața băcăuană. Ce plus-valoare au adus ele în timp, ce oferă acum și cum s-au adaptat necesităților actuale?

– Cabinetele noastre, dotate cu aparatură performantă și beneficiind de experiența personalului specializat atât în cabinet, cât și pentru activitatea de optică medicală, permit compensarea oricărui viciu de refracție prin prescrierea de ochelari de vedere sau lentile de contact, precum și efectuarea de recomandări utile în efortul vizual specific anumitor activități.

De asemenea, în cabinetele Optic Plus se pot efectua, pe lângă evaluarea acuității vizuale, autorefractometrie și keratometrie computerizate sau testarea subiectivă a vederii, examinarea cu biomicroscopul al polului anterior al ochiului, examenul fundului de ochi și măsurarea presiunii intraoculare. Tot în centrele noastre se poate obține și asistență de urgență în cazurile de mică traumatologie, cum ar fi corp străin în ochi sau mici leziuni, dar și prescrierea de tratamente medicamentoase pentru conjuctivite, blefarite, precum și alte afecțiuni oftalmologice.

Pe baza prescripției eliberate în cabinet, oferim consiliere de specialitate, personalul nostru fiind calificat în domeniu și instruit să identifice soluțiile optime de restabilire a confortului vizual al pacienților. De aceea, consultanții noștri informează pacienții asupra varietății tipurilor de lentile și rame, înțelegând necesitatea și importanța funcțională și estetică a ochelarilor.

Optic Plus a apărut pe piața serviciilor de optică medicală în anul 2005, inițial cu un prim centru de optică pe str. Ștefan cel Mare nr.1, în scurt timp urmând unitatea din str. Mărășești nr.32-34 și, ulterior, centrul de pe str. Aprodu Purice nr. 11. Cele trei unități cuprind spații de prezentare a articolelor optice, cabinet medical complet echipat și laborator de optică dotat cu aparatură modernă.

– Oamenii au nevoie de o personalizare a caracteristicilor ochelarilor. Vor calitate foarte bună, dar nu toți își permit acest lucru. Am observat că oferta Optic Plus este diversificată și vine tocmai în întâmpinarea pacienților pentru a le da posibilitatea de a avea ceea ce le este cu adevărat necesar.

– Oferim servicii de optometrie și oftalmologie. Optometria înseamnă evaluarea vederii, măsurarea computerizată și, după testarea subiectivă, compensarea ei, în vederea restabilirii acuității vizuale și a confortului vizual. Pentru a optimiza atât acuitatea vizuală, cât și confortul vizual, vom ține întotdeauna cont de istoricul pacientului, de caracteristicile fizionomice, dar și de provocările și obiceiurile sale vizuale. Evident că optometria poate identifica și alte probleme ale sistemului vizual, ceea ce va impune recomandarea de investigații oftalmologice suplimentare. În acest caz, medicul specialist oftalmolog va examina mai departe sistemul vizual cu ajutorul biomicroscopului, oftalmoscopului, a aplano-tonometrului sau a altor echipamente specifice.

Vizita pacientului într-un cabinet de optometrie nu este impusă întotdeauna de necesitatea unui consult oftalmologic complet, ci, uneori, doar de insuficienta compensare a vederii, iar timpul și chiar bugetul limitat îl determină pe pacient să se adreseze cabinetului doar pentru o evaluare inițială, în urma căreia poate decide ce să facă mai departe.

– Cât de importantă este relația pacient – specialist? Cât de mult contează colaborarea dintre cei doi în stabilirea corectă a unui diagnostic ocular?

– Este foarte important să se știe istoricul pacientului, iar acesta să ofere toate informațiile. Dacă au existat fluctuații ale performanței/capacității vizuale, dacă dioptriile sunt încă actuale, dacă apar simptome precum dureri de cap, dureri de ochi, somnolență accentuată în a doua parte a zilei sau amețeli. Acestea vor fi puse în legătură cu rezultatele investigațiilor din cabinet și din interpretarea tuturor vor rezulta recomandările.

Uneori, este important să insiști ca pacientul să își continue investigațiile. O îmbunătățire a calității vederii față de cea avută anterior nu este întodeauna suficientă. Pot fi identificate situații ce impun mai multă atenție ce nu trebuie amânată pe fondul ameliorării acuității vizuale.

– Ce produse oferiți? Ca să intrăm în detaliu și pe tot ce înseamnă ochelari de vedere: lentile, ramă, funcționalitate.

– Realizăm orice tip de ochelari și numai cu lentile de la producătorii consacrați. Și insist asupra faptului că ne interesează să propunem doar ochelari de calitate. Ochelari de protecție la ecrane sau de protecție solară, cu filtre speciale, polarizante sau fotocromatice, care oferă confort, protecție, dar și suficientă vizibilitate atât în condiții de lumină puternică, cât și atunci când aceasta este mai redusă, cum ar fi dimineața devreme sau spre amurg. Desigur, toți pot fi realizați și cu dioptrii.

Clasificarea ochelarilor se poate face în primul rând după destinația lor: de compensare permanentă a vederii, de ajutor numai la aproape sau ochelari multifocali, dar și în funcție de rolul lor în obținerea confortului vizual sau a protecției față de anumite surse de lumină.

Există iarăși mai multe arhitecturi de ochelari în funcție de tipul de prindere a lentilelor pe ramă. Aici vorbim de rame cu contur complet, care sunt și cel mai des întâlnite, sau acel tip de rame care lasă lentila liberă în partea de jos, foarte importante atunci când se dorește reducerea greutății ochelarilor sau când fizionomia indică o ramă mai discretă în partea inferioară. Mai există și acele rame ce presupun prinderea lentilelor în câteva puncte, prin perforare, pentru ochelari extrem de ușori și discreți.

– Sunt indicați acei ochelari de vedere cu lentile progresive, dacă avem nevoie de un astfel de ajutor vizual atât la distanță, cât și de aproape?

– Dacă ochelarii sunt necesari în permanență, atât la distanță, cât și la aproape, lentilele progresive pot fi soluția cea mai comodă și mai eficientă: permit vederea la diferite distanțe, fără a mai schimba ochelarii. Purtătorul va privi prin diferite zone ale aceleiași lentile, în funcție de distanța la care vrea să vadă clar în acel moment. În același timp însă, trebuie explicat pacientului că trecerea de la ochelarii monofocali cu care se vede numai la distanță sau numai la aproape prin toată lentila, la ochelarii cu dioptrii ce cresc progresiv, va necesita o perioadă de acomodare, adică de obișnuire cu noul mod de a privi prin ochelari. Recomandările ce țin de oportunitatea purtării unui anumit tip de ochelari nu se pot face la modul general, ci personalizat fiecărui pacient.

Și tot în legătură cu personalizarea ochelarilor, foarte importantă este posibilitatea individualizării lentilelor nu doar în funcție de dioptriile celor doi ochi la distanță și aproape, ci și în funcție de rama și poziția lentilelor în fața ochilor, dar și în funcție de caracteristicile fizionomice ale fiecărui pacient.

– Lentilele de contact? Recomandări de la specialist…

– Lentilele de contact pot fi o soluție foarte bună în special pentru anumite activități, pentru care purtarea ochelarilor ar deveni restrictivă. Dar și pentru acele persoane care vor să experimenteze, cel puțin ocazional, o vedere liberă, neîngrădită de conturul unei rame de ochelar. Important este ca aceste lentile de contact să se aplice sub supravegherea specialistului, să se urmărească reacțiile ochilor, dacă lentilele aplicate sunt resimțite usor de suportat și confortabile.

Nu recomand însă să fie purtate la timpii maximi permiși de producătorii lentilelor de contact. Există lentile care se poartă 10-12 ore, și apoi se aruncă, indicate în general pentru portul ocazional. Sunt și lentile de contract care se poartă până seara, se dau jos pe timpul somnului când se păstrează într-o soluție de curățare, iar a doua zi pot fi purtate din nou. Dar sunt și lentile care pot fi purtate permanent 30 de zile și ocazional peste noapte. Personal, nu recomand purtarea pe timpul maxim permis de 30 de zile și nopți, fără înlăturare și curățare, pentru că proteinele din filmul lacrimal și impuritățile din aer acumulate pe marginea lentilei de contact într-un mediu cald și umed creează condiții propice dezvoltării unor bacterii. În orice caz, trebuie atenție deosebită atât la recomandările specifice manevrării și aplicării lentilelor de contact, precum și semnalelor de cel mai mic disconfort date de ochi la purtarea lentilelor.

Personal, nu aș purta lentile de contact decât ocazional, deși am întâlnit pacienți purtători care s-au simțit întotdeauna bine cu acestea.

– Cu ce producători lucrați pe lentile, pentru că și acest lucru este foarte important. Spun asta pentru că, așa cum am precizat încă de la începutul discuției, se caută calitatea.

– Lucrăm pe domeniul lentilelor cu cei mai importanți producători prezenți pe piața din România. Lucrăm și cu Essilor, și cu Hoya, și cu Zeiss, dar și cu producători care fac lentile la noi în țară, cum sunt IOR (Întreprinderea Optică Română), Interoptik și Rhein Vision, iar pentru o perioadă și pe anumite produse, am avut oferte bune și de la Nikon. Sigur că fiecare optică ajunge să se împace mai bine cu produsele unui anumit producător, dar important este să poți alege pe tipuri de lentile produsul care-i oferă pacientului cel mai bun raport între beneficii și pret. Iar ordinea de importanță acordată caracteristicilor diferă în funcție de dioptrii, timp de purtare, intervalul de înlocuire a lentilelor, vârsta pacietului, bugetul pe care-l alocă, prioritățile estetice, dar și unele sensibilități personale.

Noi lucrăm extraordinar de bine cu Essilor, în sensul că reușim să propunem majoritatea produselor Essilor la prețuri foarte competitive, prin diferite oferte, adaptate pe sezon. Pentru a ne face o idee despre varietatea de produse din catalogul unui singur producător, dar și despre varietatea de nevoi ale diferiților purtători, să spunem numai că prețul unei lentile oftalmice aeriene poate varia între 50 și 1.800 de lei.

– Ca să concluzionăm: când trebuie să ne adresăm medicului, pentru un consult oftalmologic, care este acel prim semnal?

– Atunci când observăm o tulburare de vedere. Ca pacient, dacă sunt sută la sută sigur că oboseala ochilor se datorează strict solicitărilor neobișnuit de intense sau din niște conjuncturi rare și bine identificate, nu este cazul să mă alarmez și poate fi suficientă și o discuție scurtă cu un specialist optometrist. Dar dacă disconfortul persistă, atunci clar este indicat un consult de specialitate. Senzația de ochi uscat, mâncărimile de ochi, dificultatea de a vedea de aproape sau la distanță, durerile de cap sau în orbită, amețelile sunt semnale care ne trimit la specialist, de preferat în cel mai scurt timp. Esențial este însă ca atunci când se face un consult de specialitate urmat de niște recomandări, acestea să fie și respectate. Și ca pacientul să aibă încredere în specialist și în indicatiile sale.

– Apropo de încredere. „Optic Plus… de încredere!” Este sloganul Optic Plus. Un slogan cu impact puternic! Ce vrea să transmită, de fapt?

– Plus de încredere este ceea ce ne-am propus să câștige pacientul nostru. O vedere bună și confortul vizual restabilit pentru purtătorul de ochelari, este o premisă foarte bună pentru ca acesta să aibă încredere în sine, ca persoană, și în ceea ce face. Ochelarii sunt, totodată, primul accesoriu observat la o persoană întâlnită. Aceștia trebuie deci să-l reprezinte pe purtător, să fie conformi cu imaginea sa despre sine.

Din toate acestea vine plusul de încredere pe care îl poate da o pereche de ochelari bine făcuți.

LOCAȚII

• Optic Plus str. Ștefan cel Mare nr.1

Tel: 0234/511.989

• Optic Plus str. Mărășești nr.32-34

Tel: 0234/515.472

• Optic Plus zona Nord, pe str. Aprodu Purice nr. 11

Tel: 0234/588.949

Programări prin telefon sau direct la cabinet

Program de lucru: de luni până vineri de la 9.00 la 19.00,

sâmbăta de la 9.00 la 14.00

Cost consultații: 40 de lei (optometrie) și 80 de lei (oftalmologie)