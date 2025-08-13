Toți răniții în explozia din Letea Veche vor fi transferați către spitale din București și Timișoara

În urmă cu puțin timp, Ministerul Sănătății a anunțat că au fost identificate locurile necesare pentru transferul tuturor pacienților răniți în explozia produsă în localitatea Letea Veche, județul Bacău.

Minorul rănit va fi transportat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Capitală, un adult va fi transferat la Spitalul din Timișoara, iar ceilalți doi adulți vor ajunge la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din București.

Transportul se va realiza cu patru aeronave SMURD aparținând Inspectoratului General de Aviație al MAI.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, dr. Raed Arafat, este în permanentă legătură cu ministrul Sănătății pentru coordonarea și gestionarea intervenției.

Ancheta pentru stabilirea cauzelor deflagrației este în desfășurare.