Tot mai multe accidente cu trotinetele. Ce trebuie să știe cei care le utilizează

Trotinetele electrice au devenit o prezență obișnuită pe străzile din România, însă popularitatea lor vine la pachet cu reguli clare de circulație și sancțiuni pe măsură pentru cei care nu le respectă. Dacă la început doar polițiștii rutieri aveau competența de a-i amenda pe utilizatori, din 2023 și polițiștii locali pot aplica sancțiuni pentru abateri.

Ce spune legea

Regulile pentru trotinetele electrice au fost introduse prin OUG 13/2020 și aplicate efectiv din 2021, după apariția HG 1.075/2021. Ulterior, modificarea Legii poliției locale a extins atribuțiile agenților locali, astfel încât și aceștia pot constata contravenții, scrie avocatnet.ro.

Conform legislației, trotinetele electrice:

pot circula doar pe pistele pentru biciclete ;

dacă acestea lipsesc, pot fi folosite doar pe drumurile din localități unde limita maximă de viteză este de 50 km/h ;

nu pot fi utilizate pe trotuare ;

trebuie conduse în linie dreaptă, iar schimbarea direcției se face coborând și deplasând trotineta pe lângă utilizator ;

pot fi folosite doar de persoane de minimum 14 ani ;

pentru cei sub 16 ani, casca de protecție este obligatorie ;

transportul pasagerilor este strict interzis.

În plus, pentru circulația pe timp de noapte, trotinetele trebuie echipate cu sisteme de iluminare și elemente reflectorizant-fluorescente, exact ca bicicletele și mopedele.

Amenzi usturătoare pentru abateri

Nerespectarea regulilor se sancționează, de regulă, cu amenzi din clasa a II-a – adică patru sau cinci puncte-amendă. La valoarea actuală a punctului de amendă, aceasta înseamnă între 810 și 1.012,5 lei.

Există însă situații în care amenzile sunt mai mari, putând ajunge la 1.620 de lei, de exemplu pentru lipsa dotărilor obligatorii pe timp de noapte sau pentru circulația pe drumuri interzise, precum autostrăzile.

Val de sancțiuni la nivel național

Potrivit datelor transmise de Poliția Română, doar în săptămâna 18 – 24 august 2025, au fost constatate și sancționate 1.651 de abateri comise de conducătorii de trotinete electrice.

Autoritățile subliniază că scopul controalelor nu este doar aplicarea de sancțiuni, ci și prevenirea accidentelor și creșterea siguranței rutiere într-un context în care trotinetele electrice au devenit tot mai utilizate, în special în mediul urban.