Tot despre gunoaiele de pe malul Siretului

Vă scriu pentru a vă semnala o situație gravă privind depozitarea ilegală de deșeuri pe malul râului Siret, în zona comunei Buhoci.

În apropiere de satul Furnicari, pe malul drept al Siretului, există o balastieră unde sunt îngropate cantități mari de gunoaie și resturi de beton în gropile rezultate din exploatarea pietrișului. În plus, zona este afectată de incendieri frecvente ale luncii Siretului, ceea ce duce la distrugerea florei și faunei locale.

Accesul în această zonă se face pe sub autostradă, din direcția Letea – Ruși Ciutea, către fostele batale de la CET. În aceste gropi rezultate din exploatarea agregatelor sunt depozitate tone de deșeuri, care sunt apoi acoperite cu pământ.

Situația afectează grav mediul, biodiversitatea și calitatea apei din zonă. Consider că este necesară verificarea urgentă a acestor activități de către autoritățile competente.

Vă rog, dacă este posibil, să documentați această problemă și să o aduceți în atenția publicului și a instituțiilor responsabile, pentru a preveni continuarea acestor practici.

Vă mulțumesc pentru atenție și pentru sprijinul acordat în protejarea mediului.

