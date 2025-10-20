Tot ce trebuie să știi despre dosarul pentru indemnizația de creștere a copilului în 2025

Părinții care doresc să beneficieze de indemnizația pentru creșterea copilului trebuie să depună un dosar complet la primăria de domiciliu sau reședință, conform prevederilor OUG nr. 111/2010. Dosarul include atât documente comune obligatorii, cât și acte specifice, în funcție de tipul veniturilor realizate înainte de nașterea copilului.

🔹 Cine are dreptul la indemnizația pentru creșterea copilului

Pot beneficia de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului părinții care au obținut venituri impozabile timp de minimum 12 luni în ultimii doi ani anteriori nașterii.

Sunt considerate venituri eligibile cele obținute din:

salarii și venituri asimilate salariilor;

activități independente;

drepturi de proprietate intelectuală;

activități agricole, silvicultură sau piscicultură.

În completarea celor 12 luni de eligibilitate, sunt acceptate și perioade asimilate, precum:

perioade de șomaj, concedii medicale (cu excepția concediului prenatal), pensie de invaliditate sau concediu fără plată pentru creșterea copilului;

perioade în care s-a finalizat un ciclu de învățământ și a fost început un altul în același an calendaristic.

Pentru mai multe detalii, părinții pot consulta articolul 2, alin. (5) din OUG 111/2010, care enumeră complet perioadele considerate asimilate.

🔹 Condiții generale pentru acordarea indemnizației

Solicitantul trebuie să:

fie cetățean român, străin sau apatrid cu domiciliul sau reședința în România;

locuiască efectiv în țară împreună cu copilul și să se ocupe de îngrijirea acestuia.

Excepțional, conform ANPIS, părintele poate locui temporar în altă țară (maximum șase luni pe an), dacă însoțește soțul/soția aflat(ă) în misiune sau pentru alte motive justificate.

În cazul părinților necăsătoriți, condițiile se verifică prin anchetă socială realizată de autoritatea tutelară.

🔹 Unde și când se depune dosarul

Dosarul se depune la primăria de domiciliu sau reședință, în copie, cu originalele prezentate pentru validare.

Se poate depune:

cu până la 30 de zile înainte de suspendarea activității ;

în maximum 60 de zile de la încheierea concediului de maternitate (care durează 42 de zile);

de la data nașterii copilului , dacă nu se îndeplinesc condițiile de concediu de maternitate;

de la data adopției, instituirii tutelei sau plasamentului, dacă cererea este depusă în cel mult 60 de zile.

🔹 Documente comune tuturor solicitanților

Indiferent de sursa veniturilor, dosarul trebuie să conțină următoarele acte:

Opis (completat la registratura instituției); Cerere tip, semnată de ambii părinți; Acte de identitate ale ambilor părinți (copii); Certificatul de naștere al copilului / hotărârea de încredințare / dispoziția de plasament; Certificatele de naștere ale celorlalți copii aflați în întreținere; Certificat de căsătorie; Livret de familie (sau declarație în lipsa acestuia); Declarație sau adeverință de la Casa de Asigurări de Sănătate privind concediul de maternitate; Dovada contului bancar, emisă de bancă (cu IBAN, CNP și numele titularului); Declarație privind protecția datelor pentru ambii părinți.

🔹 Acte suplimentare în funcție de tipul veniturilor

1. Pentru venituri din salarii:

Adeverință de la angajator care să ateste veniturile, perioada lucrată, concediul de maternitate și suspendarea activității.

2. Pentru venituri din drepturi de autor:

Declarația unică și adeverința ANAF;

Contractul pe drepturi de autor și dovada suspendării activității;

Declarație pe propria răspundere privind veniturile realizate.

3. Pentru profesii liberale (medici, avocați, etc.):

Declarația unică și adeverință ANAF;

Adeverință de la barou sau colegiul profesional privind suspendarea activității.

4. Pentru PFA:

Declarația unică și adeverință ANAF;

Copie după rezoluția ORC de suspendare a activității.

5. Pentru persoane aflate în sistemul de învățământ:

Adeverință de la instituția de învățământ care confirmă frecventarea cursurilor de zi;

Adeverință ANAF, dacă au fost realizate venituri.

🔹 Cum se face plata indemnizației

Indemnizația este plătită lunar, de către Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), în perioada 8–25 ale lunii, pentru luna anterioară, prin cont bancar sau mandat poștal.

Dacă, în timpul concediului, se naște un alt copil, părintele trebuie să întocmească un nou dosar pentru prelungirea concediului. La fel, dacă se solicită stimulentul de inserție, este necesar un dosar separat.

🔹 Obligația de informare

Dacă apar modificări care pot duce la suspendarea sau încetarea plății indemnizației, beneficiarul trebuie să informeze primăria în termen de 15 zile lucrătoare.

Nerespectarea termenului se sancționează cu amenzi între 500 și 2.000 de lei.

🔹 Calculul indemnizației și noutăți din 2025

ANPIS pune la dispoziție un simulator online care oferă o estimare a sumei cuvenite.

Începând cu 1 august 2025, din indemnizația pentru creșterea copilului se va reține 10% contribuție la sănătate (CASS). Această reținere se face automat de agențiile teritoriale, care declară și virează contribuția la bugetul de stat.

📌 Pe scurt:

Dosarul se depune la primăria de domiciliu/reședință;

Poate fi depus cu 30 de zile înainte de suspendarea activității sau în 60 de zile de la finalul concediului de maternitate;

Sunt necesare acte comune + acte specifice tipului de venit;

Plata se face lunar de către ANPIS;

Din august 2025, se reține 10% CASS din indemnizație.