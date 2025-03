Toate biletele Dan Air costa acum 179 de euro indiferent că mergi în Italia sau în Irlanda

Vă scriu pentru a semnala o situație pe care am întâlnit-o în legătură cu prețurile biletelor de avion practicate de compania DAN AIR pentru zborurile către și dinspre Bacău.

În urma unei verificări pe platforma de rezervări a companiei, am constatat că toate segmentele de zbor au un preț identic, de 179 euro, indiferent de orașul de plecare sau data aleasă. Acest fenomen este atipic, având în vedere că durata zborurilor variază considerabil – de exemplu, un zbor de două ore către Italia costă la fel ca un zbor de patru ore către Dublin.

Am contactat serviciul de relații cu clienții al DAN AIR prin chat-ul live pentru a clarifica această situație. Inițial, reprezentanții companiei au verificat cu departamentul IT și au confirmat că nu există nicio eroare privind afișarea prețurilor. Am insistat asupra faptului că este surprinzător ca toate rutele să aibă același tarif, indiferent de distanță sau cerere. În cele din urmă, răspunsul primit a fost că aceasta este o decizie comercială a companiei.

Consider că această practică poate fi considerată abuzivă, în special în contextul lipsei competiției pe anumite rute din și către Bacău. Faptul că pasagerii sunt obligați să plătească același tarif pentru zboruri semnificativ diferite ca durată și costuri de operare ridică semne de întrebare cu privire la transparența politicii tarifare a companiei.

De asemenea, am încercat să îi contactez din nou pe platforma live, dar nu am mai primit niciun răspuns. Această lipsă de comunicare nu face decât să alimenteze suspiciunile legate de corectitudinea acestei politici de prețuri.

Consider că subiectul merită investigat și adus în atenția publicului, având în vedere impactul asupra pasagerilor care depind de aceste zboruri. În cazul în care decideți să analizați această situație mai în detaliu, vă pot furniza capturi de ecran și înregistrări ale conversațiilor cu reprezentanții companiei.

Vă mulțumesc pentru timpul acordat și sper ca această situație să fie adusă în atenția autorităților sau a publicului pentru o clarificare adecvată.

BS