Țigări de contrabandă descoperite în urma unui control rutier pe DN2 – E85: un cetățean străin, reținut de polițiștii băcăuani

Un echipaj de poliție din cadrul Serviciului Rutier Bacău, aflat în exercitarea atribuțiunilor de serviciu pe D.N. 2 – E 85, a oprit în trafic, pe raza localității Răcăciuni, un autoturism condus de un bărbat de 63 de ani, cetățean străin.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că în interiorul autoturismului se aflau mai multe pachete de țigarete fără timbre fiscale, depozitate atât pe bancheta din spate, cât și în portbagaj. Conducătorul auto nu a putut prezenta documente de proveniență pentru bunurile transportate.

Bărbatul a fost condus la sediul poliției, unde cercetările au fost preluate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bacău.

În urma controlului amănunțit al autoturismului, au fost descoperite aproximativ 15.000 de pachete de țigarete, de diferite mărci, toate fără timbru fiscal.

Întreaga cantitate de țigarete a fost ridicată în vederea confiscării, iar autoturismul folosit la transport a fost indisponibilizat de către polițiști.

După administrarea probatoriului, bărbatul de 63 de ani a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore și introdus în arestul I.P.J. Bacău.

Activitățile desfășurate au beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic Bacău, care au documentat tehnico-științific cazul.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și a sursei de proveniență a produselor confiscate.