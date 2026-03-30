Tichetele de creșă ar putea crește la 740 de lei pe lună, din aprilie 2026

Valoarea tichetelor de creșă acordate părinților salariați ar putea fi majorată la 740 de lei pe lună, potrivit unui proiect de ordin publicat recent în transparență decizională de Ministerul Muncii. Măsura ar urma să intre în vigoare începând cu aprilie 2026, dacă documentul va fi adoptat și publicat în Monitorul Oficial.

Conform proiectului, noua valoare ar urma să se aplice și pentru primele două luni ale semestrului al doilea din 2026, respectiv august și septembrie. În prezent, nivelul tichetelor de creșă este de 710 lei lunar, stabilit prin Ordinul nr. 1.602/2.007/2025.

Sprijin pentru părinții care se întorc la muncă

Tichetele de creșă reprezintă un beneficiu pe care angajatorii îl pot acorda salariaților care au copii mici și care nu se află în concediu pentru creșterea copilului. Acestea pot fi folosite pentru acoperirea costurilor de îngrijire, fie la creșe, fie pentru plata unor bone autorizate.

În mod obișnuit, tichetele sunt acordate lunar și pe suport electronic, în baza documentelor stabilite de legislație și a procedurilor interne ale angajatorilor. Din punct de vedere fiscal, ele nu sunt supuse contribuțiilor sociale, însă sunt impozitate cu 10% impozit pe venit.

Posibilitatea plății directe către creșe

La finalul anului trecut a intrat în vigoare Legea nr. 201/2025, care modifică legislația privind biletele de valoare și introduce o alternativă pentru situațiile în care tichetele de creșă nu pot fi emise pe suport electronic.

Noua reglementare permite angajatorilor să plătească direct contravaloarea tichetelor către creșa sau entitatea unde este înscris copilul, inclusiv către bone autorizate, conform legislației în vigoare.

Totuși, aplicarea efectivă a acestei prevederi este momentan blocată, deoarece normele de aplicare ale Legii nr. 165/2018 nu au fost încă actualizate pentru a include noul mecanism. Autoritățile trebuie să stabilească în detaliu procedura prin care angajatorii vor putea face plățile directe.

Majorarea nu este încă definitivă

Proiectul care prevede majorarea valorii tichetelor de creșă la 740 de lei nu produce încă efecte juridice. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie semnat de ministrul muncii și publicat în Monitorul Oficial.

Dacă va fi adoptată, majorarea ar reprezenta o ajustare a acestui beneficiu acordat părinților salariați, în contextul creșterii costurilor pentru serviciile de îngrijire a copiilor.