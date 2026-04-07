Tichetele culturale au fost majorate: până la 250 de lei pe lună sau 490 de lei pentru un eveniment

Valoarea maximă a tichetelor culturale acordate angajaților a fost majorată începând din această lună, potrivit unui ordin comun emis de Ministerul Culturii și Ministerul Finanțelor și publicat în Monitorul Oficial.

Conform Ordinului comun nr. 369/2624/2026, angajatorii pot acorda tichete culturale în valoare de până la 250 de lei pe lună sau până la 490 de lei pentru fiecare eveniment. Noile plafoane sunt ușor mai mari decât cele anterioare, majorarea fiind de 10 lei pentru acordarea lunară și 20 de lei pentru tichetele acordate ocazional, pentru evenimente culturale.

Noile valori se vor aplica și pentru primele două luni ale semestrului al doilea din 2026, respectiv august și septembrie 2026.

Până la această actualizare, limitele maxime stabilite pentru aceste beneficii erau de 240 de lei pe lună și 470 de lei pentru fiecare eveniment cultural.

Tichetele culturale sunt reglementate prin Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare și reprezintă un beneficiu extrasalarial pe care angajatorii îl pot oferi angajaților pentru a încuraja consumul de produse și servicii culturale.

Acestea pot fi utilizate pentru achiziționarea de bilete sau abonamente la spectacole, concerte, muzee, festivaluri, târguri și expoziții, dar și pentru accesul în parcuri tematice. De asemenea, tichetele pot fi folosite pentru cumpărarea de cărți, manuale școlare, albume muzicale sau filme.

Autoritățile susțin că indexarea valorii tichetelor culturale are rolul de a menține puterea de cumpărare a acestui tip de beneficiu și de a stimula participarea publicului la activități culturale.