Vasile Luca, primarul din Balcani, este pe cale să-și îndeplinească un vis mai vechi.

„Din tinerețe am iubit sportul. Am terminat Liceul Sportiv, apoi am făcut Facultatea de Educație Fizică și mi-am dorit mereu să avem, în comună, un teren de sport modern.”

Iar cel care se află acum în lucru va fi cu adevărat modern. E vorba despre un teren multifuncțional pentru fotbal, handbal și tenis de câmp, acoperit cu gazon artificial, situat în parcul central al comunei.

Investiția este 90 la sută realizată: „Mai trebuie să punem nisipul granulat peste gazon, circa 18 tone, și să montăm porțile. Sperăm ca în două săptămâni să finalizăm investiția.”

Obiectivul a fost finanțat din bugetul local și a costat 230.000 de lei. Pe lângă acesta, Primăria Balcani mai construiește un teren de sport pentru handbal la Școala Gimnazială Frumoasa.