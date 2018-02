O persoană care încerca să fure cabluri dintr-un post de transformare a murit Un bărbat care a intenţionat să fure elemente dintr-un post de transformare a energiei electrice din localitatea Dolhasca, jud. Suceava a decedat, ieri, 6 februarie a.c., ca urmare a amorsării unui arc electric. Victima a intrat în clădire prin forţarea sistemului de închidere, din păcate fiind găsită fără suflare lângă un echipament sub tensiune din postul de transformare. Compania de electricitate atrage atenţia încă odată asupra faptului că intervenţiile neautorizate în instalaţiile de distribuţie a energiei electrice la liniile aeriene şi cablurile subterane, în tablouri electrice, staţii şi posturi de transformare reprezintă un real pericol pentru cei implicaţi în astfel de acţiuni. Totodată, aceste acţiuni au un impact direct atât asupra persoanelor aflate în vecinătate, cât şi a consumatorilor, prin întreruperea furnizării energiei electrice. Astfel, pentru a preîntâmpina situaţiile nedorite în care copiii sau adulţii pot fi victime ale unor incidente cu urmări deosebit de grave, Delgaz Grid solicită respectarea câtorva reguli minimale de siguranţă în apropierea reţelelor electrice: este interzisă atingerea tablourilor electrice, firidelor sau cutiilor de distribuţie;

este interzisă sustragerea de elemente componente ale instalaţiilor de distribuţie

este interzisă executarea de lucrări de construcţii sau săpături în vecinătatea reţelelor de distribuţie, fără aviz din partea companiei Delgaz Grid;

este interzisă atingerea stâlpilor sau a conductoarelor (firelor), chiar căzute la pământ şi nu este permis accesul persoanelor, animalelor sau autovehiculelor în zonă

este obligatoriu a fi respectate indicaţiile inscripţiilor de avertizare amplasate pe instalaţiile de distribuţie;

este interzisă urcarea pe stâlpii liniilor electrice aeriene;

este interzisă efectuarea de defrişări în zonele de protecţie ale liniilor electrice aeriene fără asistenţă din partea companiei noastre;

este interzisă manevrarea obiectelor metalice (schele, scări, ţevi, sârme etc.) în apropierea sau sub liniile electrice aeriene;

este interzisă folosirea uneltelor de pescuit din fibră de carbon sub/sau în apropierea liniilor electrice aeriene;

este interzisă lansarea de baloane, zmeie sau avioane de jucărie în apropierea liniilor electrice aeriene;

este interzisă amplasarea de bannere/ afișe /panouri publicitare/ instalații de iluminat ornamental sau indicatoare rutiere pe elemente ale sistemului de distribuţie a energiei electrice, fără avizul companiei noastre. Totodată, Delgaz Grid solicită consumatorilor care observă conductoare căzute la pământ sau alte situaţii neconforme să ne anunţe de urgenţă, la numărul de telefon 0800 800 929, apelabil din principalele reţele de telefonie fixă sau mobilă, fără costuri pentru client.

