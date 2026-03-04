Tenis: Vladimir Toporaș (SCM Bacău), căștigător al Cupei de Iarnă la început de… primăvară

Este vremea mărțișoarelor, ghioceilor și toporașilor. Dar și a lui Vladimir Toporaș. Tenismenul în vârstă de zece ani antrenat de Eugen Lupeș la SCM Bacău și-a adjudecat Cupa de Iarnă la început de …primăvară.

La competiția FRT derulată între finalul lunii februarie și debutul lui martie și găzduită de AS Profesional Tenis Club Bacău, Vladimir Toporaș a fost protagonistul categoriei de vârstă 12 ani masculin.

Cotat drept favoritul numărul 2, băcăuanul a a câștigat primele două tururi în mod categoric, cu 6-1, 6-1 și 6-1, 6-2 contra lui Victor Vartolomei (Giglio Iași), respectiv Ianis Matei (ACS Tenis Challenge Bacău), pentru ca în semifinale să se impună într-un meci pe muchie de cuțit disputat în compania favoritului 4, Lucas Sava (CSȘ Unirea Iași) și încheiat cu scorul de 7-6(5), 6-7(6), 16-14! Finala a fost, de asemenea una decisă în prelungiri, Toporaș câștigând-o cu 6-3, 4-6, 10-5 în dauna lui Vladimir Chiruță (Condor Piatra Neamț).