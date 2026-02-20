Tenis/ Under 14: Băcăuanul Simon Andrei, în semifinalele Internaționalelor României!

Parcurs foarte bun pentru tenismenul SCM Bacău Simon Andrei la Internaționalele României Under 14 de la București. Sportivul antrenat de Mihai Ciuntea a ajuns în semifinalele probei de simplu masculin, unde sâmbătă se va duela pentru accederea în finală cu favoritul 5, bulgarul Borisov.

În drumul său către semifinale, Simon Andrei l-a învins în primul tur al tabloului de 64 pe italianul Matti cu 6-2, 6-3, în turul secund a avut câștig de cauză în fața compatriotului său, Sebastian Saplacan cu scorul de 6-2, 4-6, 6-4, pentru ca în faza a treia a competiției să treacă de ucraineanul Mark Meshcheriakov cu 6-4, 6-5.

În fine, vineri, în „sferturile” Internaționalelor, băcăuanul posesor al unui wild card oferit de organizatori a reușit o nouă victorie în două seturi: 6-3, 6-1 contra favoritului 7, portughezul Pinto.

„Un traseu remarcabil pentru Simon, aflat la primii pași în circuitul internațional, care-i va aduce puncte importante, în condițiile în care turneul este unul foarte puternic”, a punctat antrenorul lui Simon Andrei, profesorul Mihai Ciuntea.

În altă ordine de idei, sâmbătă pornește la drum Trofeul Ciuntea Tennis Center din cadrul Circuitului Național FRT. Găzduită de baza ACS Tenis Challenge Bacău (având în vedere numărul mare de meciuri, unele jocuri se vor disputa la sala de tenis a Companiei „Dedeman”), întrecerea de categoria A este rezervată categoriei de vârstă 14 ani masculin și feminin.