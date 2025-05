Tenis: „Dedeman & Simba Trophy” ridică ștacheta

Cea de-a 24-a ediție a prestigiosului și tradiționalului turneu ITF care se va derula în iulie, pe terenurile SCM Bacău, va fi dotat, în premieră, cu premii în valoare de 30.000 dolari plus ospitalite

Dacă această primăvară s-a dovedit foarte capricioasă din punct de vedere meteorologic și nu numai, în schimb vara se anunță una extrem de fierbinte. Cel puțin în ceea ce privește tenisul băcăuan. De văzut și în ce măsură vremea va ține cu tenisul în condițiile în care, așa cum bine se știe, în majoritatea anilor trecuți, principalele turnee ale sportului alb derulate în Bacău pe perioada estivală au venit la pachet cu caniculă, ploi torențiale și chiar furtuni. Până la a vedea cum va arăta buletinul meteo al verii, cunoaștem bine în schimb cum se prezintă calendarul tenisistic.

Unul „very hot”, așa cum spuneam. Vara lui 2025 va prinde nu mai puțin de patru competiții de anvergură în Bacău. Uvertura va fi asigurată de Trofeul Cybernet Audi Center. Ajunsă la a cincea ediție, întrecerea găzduită de terenurile bazei SCM Bacău se va derula în perioada 28 iunie- 3 iulie și va fi rezervată categoriilor de vârstă 10, 12, 14 ani plus Seniori, masculin și feminin. Următorul turneu este unul de mare tradiție. Și de impact. Un turneu ITF pentru Seniori/ Veterani.

Având drept gazdă baza „Ciuntea Tennis Center” din Mărgineni, Trofeul Simba Invest va bifa anul acesta ediția cu numărul 22. Programat în perioada 7-13 iulie, Trofeul Simba Invest, care este destinat categoriilor ce încep de la +35 de ani și până la +70, masculin și feminin, va oferi și în 2025 câștigătorilor câte 200 de puncte ITF.

„Nu excludem ca pe viitor să ridicăm ștacheta la 400 de puncte, așa cum am înțeles că s-a procedat cu turneul similar de la Mamaia. Cert este că o astfel de competiție este o mândrie pentru Bacău, mai ales că sunt peste două decenii de când o organizăm cu sprijinul sponsorului principal, Simba Invest”, a declarat antrenorul SCM Bacău, Mihai Ciuntea.

„În anii din urmă, participarea a fost una mai scăzută, dar asta nu ne-a descurajat. Noi sperăm ca în 2025, pasionații de tenis care au vârste ceva mai înaintate să revină în număr cât mai mare în Bacău”, a punctat reprezentantul firmei Simba Invest, Cristinel Lungu, el însuși un împătimit practicant al tenisului. Dacă Trofeul Simba Invest prezintă unele semne de întrebare în ceea ce privește numărul de participanți, în schimb „Dedeman & Simba Trophy” va avea, și în acest an, un rol de magnet.

Cu atât mai mult cu cât vorbim de competiția sportivă cu cea mai mare anvergură internațională a Bacăului și care are o tradiție de peste un sfert de veac. În cele 23 de ediții de până acum, tenismeni de pe toate continentele s-au prezentat la turneul ITF găzduit de terenurile bazei SCM Bacău. Iar ediția cu numărul 24, care se va desfășura în perioada 21-27 iulie, va aduce o noutate. Una în plan financiar. Deloc de neglijat. Concret, dacă în ultimele ediții, competiția era dotată cu premii în valoare de 25.000 dolari plus ospitalitate, anul acesta, „Dedeman & Simba Trophy” va ridica ștacheta la 30.000 dolari plus ospitalitate.

„Ne bucurăm că avem alături branduri precum Dedeman și Simba Invest care, iată, țin Bacăul pe harta mondială în ceea ce privește tenisul în mod special și sportul în general. Cred că nu mai trebuie să amintesc cât interes stârnește acest turneu”, a subliniat sufletul celei mai prestigioase competiții de tenis din Bacău, Mihai Ciuntea.

„Într-adevăr, așteptăm cu mare interes acest eveniment care, an de an, ne-a oferit tenis de calitate”, a mărturisit Cristi Lungu, care ține, ca întotdeauna, pumnii tenismenilor români: „Noi suntem gazde bune pentru toți participanții, indiferent din ce țară vin, însă, în mod firesc, ne dorim ca sportivii noștri să aibă un parcurs cât mai lung”. Acum trei ani am avut o finală Crawford (Statele Unite ale Americii)- Echargui (Tunisia), în urmă cu două ediții, victoria a revenit lui Marius Copil, învingător în ultimul act contra argentinianului Hernan Casanova, pentru ca în 2024, atunci când s-au înfruntat tenismeni din 20 de țări reprezentând trei continente, câștig de cauză să aibă spaniolul Alexi Marti Pujolras, triumfător în finala cu Cezar Crețu.

În 2025, organizatorii mizează, în tonalitate tricoloră, pe Luca Preda, însă au convingerea că turneul va fi unul foarte disputat, iar nume importante din ierarhia ATP vor avea un cuvânt greu de spus. În fine, lunga vară fierbinte a tenisului băcăuan se va încheia cu un alt turneu de tradiție: Cupa DSJ- SCM. Rezervată categoriilor 10, 12 și 14 ani, masculin și feminin, întrecerea de pe terenurile SCM Bacău se va disputa între 18 și 22 august. Vara e timpul tenisului. Indiferent de… vreme!