Tenis/ Cupa „Tennis Challenge” Under 12: Se cunosc învingătorii la dublu

Cupa „Tennis Challenge”, turneu de categoria FRT A din Circuitul Național rezervat Under 12 și organizată de ACS Tenis Challenge Bacău la baza proprie și-a desemnat marți primii câștigători. Este vorba de probele de dublu feminin și masculin.

La feminin s-a impus perechea formată din Maya Alexandra Bodescu (TC Micul AS) și Ingrid Beceru (CSȘ Unirea Iași), în timp ce la masculin câștig de cauză a avut cuplul Mateo Andrei Bocăneală (ACS Arcada)/ Sergiu Alexandru Onica (CSM Oradea).

În ambele situații, victoria finală s-a înregistrat prin abandon.

Până în finală, Maya Alexandra Bodescu/ Ingrid Beceru a avut următorul parcurs: 6-3, 6-3 cu Boambă/ Florescu, 4-6, 6-3, 10-5 cu favoritele 1, Mironescu/ Raia și 4-6, 7-5, 10-6 în semifinale cu Beu/ Suliman. La masculin, Mateo Andrei Bocăneală/ Sergiu Alexandru Onica au ajuns în ultimul act după victoriile cu 6-0, 6-2 la Toporaș/ Zuriqat și 6-2, 6-3 la Frunză/ Vajda.