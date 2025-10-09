Teatrul Municipal „Bacovia” amână ediția a XXXI-a a Bacău Fest Monodrame din 2025

Teatrul Municipal „Bacovia” a anunțat amânarea ediției a XXXI-a a festivalului Bacău Fest Monodrame, programată inițial pentru toamna acestui an. Decizia a fost luată ca urmare a reducerii bugetului disponibil, care împiedică organizarea evenimentului la nivelul standardelor obișnuite.

Toate înscrierile pentru ambele secțiuni ale festivalului – Concursul de spectacole de monodramă și Concursul de dramaturgie – Monodramă „Valentin Nicolau” – rămân valabile pentru ediția din 2026.

Până în prezent, pentru secțiunea recitalurilor actoricești s-au înscris 45 de spectacole, dintre care șapte internaționale, iar pentru Concursul de Dramaturgie au fost primite 43 de texte.

Rezultatele selecției vor fi comunicate odată cu stabilirea noii perioade de desfășurare a festivalului.

Bacău Fest Monodrame este un proiect cultural de tradiție al Teatrului Municipal „Bacovia”, recunoscut pentru implicarea artiștilor și a publicului atât la nivel național, cât și internațional. Organizatorii continuă să caute parteneri și soluții pentru desfășurarea ediției viitoare.