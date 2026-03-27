Teatrul de Vară „Radu Beligan” găzduiește finala Olimpiadei Naționale de Coregrafie

Inspectoratul Școlar Județean Bacău, în parteneriat cu Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău și sub egida Ministerului Educației și Cercetării, organizează în perioada 30 martie – 2 aprilie 2026 etapa națională a Olimpiadei Naționale de Coregrafie.

Evenimentul aduce pe scena coregrafică băcăuană 104 elevi calificați în etapa finală a competiției, reprezentând opt colegii și licee de artă din țară: Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău, Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila, Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” – structură a Colegiului Național de Arte „Dinu Lipatti” București, Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia” Cluj-Napoca, Colegiul Național de Arte „Regina Maria” Constanța, Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin” Galați, Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași și Liceul de Artă „Ion Vidu” Timișoara.

Programul competiției va debuta cu festivitatea de deschidere, programată pe 30 martie, de la ora 17:00, la Teatrul Municipal „Bacovia”.

Probele propriu-zise ale olimpiadei vor avea loc în zilele de 31 martie și 1 aprilie, pe scena Teatrului de Vară „Radu Beligan”, unde elevii vor evolua în cadrul celor două secțiuni ale concursului: dans clasic și dans contemporan.

Festivitatea de premiere a participanților este programată pentru 2 aprilie, începând cu ora 10:00, pe aceeași scenă.

Accesul publicului la evenimentele desfășurate la Teatrul de Vară „Radu Beligan” este liber, pentru toți cei care doresc să urmărească un spectacol coregrafic de înaltă ținută artistică și profesională, organizat în condițiile specifice unei competiții naționale.

Inspectorul școlar general al județului Bacău, prof. Ana-Maria Egarmin, a transmis succes tuturor participanților la această ediție a Olimpiadei Naționale de Coregrafie.