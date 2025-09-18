Taximetria, între mit și realitate

Traficul din Bacău este foarte aglomerat și într-un fel sau altul, cu toții ne regăsim aici. Fie că mergem cu mașina personal sau cu mijloacele de transport…în comun, suntem acolo zi de zi, poate chiar oră de oră. Însă cu siguranță, la orice oră din zi și din noapte, taxiurile sunt în stradă. Iar taximetriștii, oameni și ei, sunt mai mult sau mai puțin apreciați. Cam care mai e viața de taximetrist, în anul 2025, asta ne-am propus astăzi să aflăm, iar pentru asta am stat de vorbă cu Ionuț Pop, care face această meserie de ani buni.

Cum e să fii taximetrist?

Primul lucru pe care ni l-a spus Ionuț Pop este că, taximetria nu mai e ce-a fost odată. Și ei, ca oameni, sunt priviți altfel, asta din cauza faptului că au fost unii care nu au reprezentat cu cinste breasla și asta s-a răsfrânt asupra tuturor. Din fericire, spune Ionuț, nu mai sunt astfel de situații, iar cei care îmbrățișează acum această meserie oferă mult mai mult respect clienților, respect care se observă din modul de adresare, de faptul că mașinile sunt curate.

„Piața e în cădere și ca să recâștigăm poziția trebuie să ne adaptăm și să oferim aceste condiții”, subliniază Ionuț Pop. Doar că nici clienții nu sunt totdeauna „ușa de biserică”.

Adică își urcă odraslele direct cu picioarele pe banchetă, se urcă cu picioarele murdare direct pe stâlp sau praguri, își pun bagajele direct pe banchetă și alte cele. „Eu am găsit pe bancheta din spate scurse de prin borcane cu gogoșari sau murături, carne și altele. Noroc că am fost atent și am curățat. Ce ar fi zis următorul client dacă urca și găsea mașina așa?”, întreabă retoric taximetristul.

Cu ani în urmă erau mulți băcăuani care alegeau să meargă cu taxi și chiar aveau preferințe. Astfel, unii taximetriști aveau clienții lor fideli. Astăzi a cam dispărut această formă. „Și orașul este foarte aglomerat…nimeni nu mai stă să te aștepte 20 de minute să ajungi din celălalt capăt al orașului. Și nici nu se merită, dacă omul merge puțin. Doar dacă ar fi un exterior poate ar fi mai rentabil, dar așa…”, explică Ionuț Pop care afirmă că și aglomerația îi afectează foarte tare iar traficul tinde să devină din ce în ce mai sufocant, mai ales în orele de vârf – 8.00-10.00 și 16.00-18.00.

E adevărat că este nevoie de mobilitate, și în acest context crește și numărul de autovehicule. Se așteaptă în continuare să se dea în funcțiune sistemul ăsta de semaforizare, care se spune că este unul performant, dar… „până nu vezi, nu crezi”, iar despre pistele de biciclete… „au sugrumat traficul și poate că nu sunt folosite efficient, nu știu ce să zic. Am mai văzut și mașini parcate pe pistele de biciclete”, mai spune taximetristul băcăuan care a făcut referire și la locurile de parcare pentru taximeter: „ Nu sunt suficiente. La nivelul de autorizații, câte sunt emise, nu sunt suficiente locuri de pacare pentru taxiuri. În Bacău sunt opt sute și ceva de autorizații. Nu știu dacă mai pot fi acordate și alte autorizații pentru că acestea se calculează în funție de numărul de locuitori.”

Taxi și ride-sharing

Inevitabil, discuția a ajuns și la companiile de ride-sharing, taximetriștii spunând că este vorba de o concurență neloială. „Noi avem un număr mai mare de acte de întocmit. Am înțeles că acum și la ei sunt cererile mai mari din acest punct de vedere. Dar nu au reglementat un număr de… Să vedeți ce e sâmbătă noaptea. Noi avem autorizație de la metrologie…la ei e doar cu aplicația”, încearcă să ne prezinte doar câteva aspecte Ionuț. În plus, aproximativ jumătate din cei care fac ride-sharing provin din taximetrie.

De-a lungul timpului, mulți băcăuani au ales să practice meseria asta de taximetrist. Unii o fac de mai bine de 30 de ani. Alții…au renunțat ușor. Este taximetria o meserie din care să poți trăi decent?. „Este ca și cum ai merge la pește. Când prinzi un pește mai mare, când unul mai mic… Depinde de numărul de curse. Poți să trăiești din asta dat trebuie să stai mai mult la treabă. S-au dus vremurile ale în care stăteai 6-7 ore și făceai treabă bună. Acum trebuie să stai vreo 10 ore. Dar depinde și de noroc. Uneori stai și două ore în stație și nu te ia nimeni. Asta e taximetria”, povestește Ionuț Pop.

27 de ani de taximetrie

Ionuț Pop face taximetrie din 1998, de când a luat permisul și îl mai ajuta la treabă pe tatăl lui, care era taximetrist și care, între timp s-a retras din activitate, deși ar mai fi putut să continue în meserie, dar nu a mai vrut. Era altfel atunci, pentru că erau mai puține mașini, parcă oamenii mergeau mai mult cu taxiul și altfel să făceau bani. Dar și viața din oraș era altfel atunci. Erau mai mulți tineri, erau mai multe discoteci, totul se mișca altfel.

Puncte…fierbinți?

Dacă în urmă cu ceva ani existau zone în care taximetriștii „prindeau” clienți, cum ar fi la gară, autogară, în preajma discotecilor și altele, azi se pare că a rămas un singur loc care să aducă ceva în plus. Iar acesta este la… mall. De altfel, înafară că maim erg la muncă, cea mai mare cerere de curse taxi sunt către mall. Mai sunt și unii care solicit taxiuri atunci când fac cumpărături de pe la hyermarketuri, pentru că mașina te duce până în fața casei sau a blocului, nu ca autobuzul.

Să fii taximetrist în ziua de azi e mare lucru. Dincolo de a fi un bun șofer, trebuie să fii un pic și psiholog. Pentru că în mașină ți se pot urca fel și fel de oameni. Dacă unii sunt veseli, alții sunt serioși și își văd de ale lor, mai există și unii supărați pe viață și trebuie să știi și să poți să le faci față. „Îi simți după cum se urcă în mașină. După cum spun bună ziua, dacă mai zic… Uneori nici nu spun unde vor să meargă. Trebuie să îi întrebi tu. Unii sunt…simpatico, dar mai sunt și mai…supărați. Mai sunt și situații…unii le-ar numi periculoase. Sunt unii care nu plătesc. Spun că vin imediat și nu se mai întorc. Dar…nu mai faci caz pentru 10, 15 sau 20 de lei. Dar sunt și unii care te caută a doua zi, îți cer scuze și plătesc. Sunt fel de fel de povești. Iar uneori, mai lăsăm noi de la noi, să fie treaba bună”, a povestit Ionuț Pop, care a explicat că o cursă lungă, de exemplu de la Bartolo până în centru ar fi vreo 15 17 lei, în funcție și de semafoare. Și totodată, trebuie spus că au fost și situații când, taximetriștii au mai refuzat curse, considerând că sunt prea scurte, ceea ce a dus la stricare imaginii acestora.

Tarife

Când vine vorba de prețuri, parcă se schimbă tot. Doar că trebuie să știm anumite lucruri. Când vine vorba de tarfi, trebuie să spunem că Consilul Local este cel care stabilește un tarif maximal care se stabilește după o formulă anume. Tariful actual, după cum spune Ionuț Pop, a fost stabilit în 2008 și este de 3,49 lei pe kilometru. „Noi toți mergem acum pe acest tariff maximal dar ar trebui crescut acest prag. După cum bine știmau crescut prețurile la combustibili, piesele de schimb, asigurări și toate cele. Noi avem propuneri ajunse în Consilul Local, dar neavând o asociație care să ne reprezinte interesele… mai greu. A fost înființat acum de curând ceva, și am înțeles că va intra la sfârșitul lunii spre aprobare. Oamenii trebuie să înțeleagă că nu avem cum altfel. E cum s-ar spune că altfel trebuie să vii cu bani de acasă să susții activitatea. Or asta nu se poate

Nu poate nimeni să spună cum va arăta lumea taxi peste ani și ani, dar Ionuț Pop este sigur că nu va dispărea, în ciuda tuturor aplicațiilor apărute. Că se vor upgrada, că va fi ca în filme, încă nu știe nimeni, dar omul, atunci când are nevoie, nu va ezita să apeleze la un taxi. A! Și încă ceva! Ceva de care din câte înțeleg nu se prea ține cont. În Legea 38, Legea Taximetriei, se zice că pot fi acordate amenzi taximetriștilor pentru vestimentație…nepotrivită… Ați auzit de așa ceva? Și ca să nu spunem că nu am subliniat și asta, în Bacău sunt și vreo zece doamne care au îmbrățișat această meserie. Dar despre doamnele taximetrist vom vorbi cu altă ocazie…