Taxă de trecere prin pasajul subteran?

După 1975 la una din alegeri, pe buletinul de vot am menționat: „pasaj pe sub calea ferată”, referindu-mă la zona Letea – Narcisa, cale ferată pe care o traversam de două ori zilnic, locuind în Letea și lucrând la „Avioane”. Nu doar pentru mine, ci pentru că au fost multe victime, inclusiv un coleg de-al nostru. Circulația pe calea ferată pe atunci era proporțională cu cea de pe străzi astăzi. Nu a rămas fără rezultat. În diferite cercuri se lansa în discuții, cum că cineva a scris ceva pe un „buletin de vot”. De fiecare dată am spus că eu am fost „acela”. Mă așteptam la neplăceri dar totul a fost bine nu ca acum: să fiu tâlhărit, să mi se spargă ușa, să mi se dărâme pereții, să mi se taie căldură, să mi se dea foc în Piața Centrală, …

Am lipsit o perioadă îndelungată din orașul Bacău. La întoarcere, am aflat că pasajul s-a construit. Treceam zilnic Narcisa – Centrul orașului și retur, dar pasajul era închis, văzând la ieșirea spre Letea niște geamuri vandalizate. Ocolesc astfel de peisaje.

De vre-un an, respectiv 2024 s-a făcut gard din sârmă la trecere peste calea ferată cu inscripția – „S-A DESCHIS PASAJUL SUBTERAN”. Fiind „clostrofobic”, știind ce se poate întâmpla în̈tr-un tunel de genul acesta, nici măcar nu am gândit să-l folosesc vreodată, ocolind prin Str. Bicaz.

În ziua de 08/03/2025, am văzut o persoană din fața mea îndreptându-se spre tunel. Am decis imediat să folosesc și eu acea trecere. Nu mi-a displăcut și m-am întors prin aceiași loc. În ziua următoare 09/03/2025, am folosit aceiași cale dar la întoarcere în jurul orelor 14.00 după ce am coborât în tunel, un individ din partea cealaltă respectiv Str. Bicaz a strigat ceva. Nu am înțeles și m-am îndreptat către el respectiv către ieșire. Era un ins solid la 50- 60 de ani, și mi-a spus că trebuie să plătesc ca să trec pe-acolo. L-am întrebat cine este și în ce bază îmi cere să plătesc, dar el mi-a spus ca imediat scoate „pulanu”. Eu am scos telefonul și i-am spus că solicit 112 dacă așa stau lucrurile. D-lui a folosit un limbaj injurios și mi-a spus că el cheamă 112 pentru că eu port pe mine portretul Președintei Moldovei – Maia Sandu.

Am ieșit grabnic din tunel unde din fericire era un bărbat care probabil a ascultat dialogul dintre acel om (cine e) și mine. Nu a acționat nicicum, s-a retras spre blocul lui, parcă înfricoșat.

Mă întreb eu, oare nu cumva omul din tunel este afacerist și în relație cu copiii din Școală Generală Nr. 8 pe care-i văd zilnic adunați la ieșire din acel tunel? Vă rog luați măsuri!

Costică Gânga.