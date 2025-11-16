Târgu Ocna investește în tehnologie: începe implementarea sistemului inteligent de management local

Primăria Orașului Târgu Ocna a anunțat intrarea în faza de execuție a unui nou proiect major de digitalizare și modernizare urbană, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Investiția, intitulată „Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente”, are o valoare totală de 2.929.006 lei.

Potrivit declarației primarului Cristian-Aurelian Ciubotaru (foto), proiectul, aflat inițiat de o perioadă, a obținut Autorizația de construire, iar Ordinul de execuție a fost transmis constructorului. Lucrările vor fi realizate de Vodafone România, desemnată câștigătoare în urma procedurii de selecție.

Ce se va instala în oraș

În cadrul investiției vor fi montate:

33 de stâlpi de iluminat inteligent , multifuncționali

16 bănci inteligente , dotate cu echipamente electronice pentru conectivitate digitală

O platformă modernă de guvernare, care va permite monitorizare în timp real, control al echipamentelor și interacțiune directă cu cetățenii printr-o platformă web și aplicații mobile iOS/Android

Stâlpii inteligenți vor include iluminat LED la 360°, camere de supraveghere și sistem audio integrat. Băncile inteligente vor oferi încărcare wireless dublă, conectivitate Wi-Fi și lumini ambientale, transformând spațiile urbane în zone moderne și prietenoase.

Unde vor fi montate echipamentele

Noile dotări vor fi instalate în zonele centrale ale orașului:

Piațeta Regina Maria

Zona verde centrală (Librăria Alexandria – magazinul Flanco)

Parcul Daniela Caurea (blocurile C și A2–A3)

Parcul Centrului Cultural Ion Talianu

Constructorul va începe în curând lucrările de introducere a cablurilor, realizarea rețelei de conexiune și instalarea echipamentelor, cu respectarea standardelor de calitate și normelor de siguranță.

Primarul Cristian-Aurelian Ciubotaru a subliniat că Primăria și echipa tehnică vor monitoriza îndeaproape implementarea proiectului:

„Împreună suntem parte din procesul de transformare și dezvoltare durabilă, prin tehnologia digitală, a comunității noastre istorice Târgu Ocna.”

Investiția marchează un pas important în direcția unui oraș mai inteligent, mai conectat și mai eficient, în beneficiul întregii comunități.