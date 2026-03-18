Târgu Ocna: 570 de locuri scoase la concurs la Școala Națională de Poliție Penitenciară pentru sesiunea iunie 2026

Școala Națională de Poliție Penitenciară „Constantin Brâncoveanu” din Târgu Ocna a anunțat scoaterea la concurs a 570 de locuri pentru sesiunea de admitere organizată în perioada mai–iunie 2026, acesta fiind unul dintre cele mai mari contingente din ultimii ani.

Potrivit instituției, locurile sunt repartizate astfel: 532 pentru bărbați, 30 pentru femei și 8 locuri destinate candidaților din minorități (romi și maghiari).

Procesul de admitere debutează pe 23 martie 2026, odată cu deschiderea perioadei de depunere a cererilor de înscriere, care se va încheia la 24 aprilie. Ulterior, în intervalul 1 aprilie – 12 mai, candidații trebuie să finalizeze dosarul de recrutare, inclusiv evaluarea medicală și testarea psihologică.

Selecția va continua în lunile mai și iunie, când sunt programate probele fizice și examenul scris.

Reprezentanții instituției subliniază că numărul ridicat de locuri oferă oportunități sporite pentru candidații interesați de o carieră în sistemul administrației penitenciare, considerat un domeniu esențial pentru siguranța publică.