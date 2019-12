Crăciunul e sărbătoarea care ne fascinează, ne inspiră în mod deosebit și ne face mai buni. De aceea, ca în fiecare an, toata luna decembrie diferiți expozanți vin în Arena Mall în haine de sărbătoare să expună obiectele handmade realizate cu trudă tot anul.

Va asteptam cu drag in numar cat mai mare sa achizitionati accesorii handmade, ornamente de Craciun, cadouri unice, obiecte decorative, tablouri pictate manual si nu numai. Asadar, cei care iubesc frumosul si care apreciaza miile de ore de munca ale unui artizan vor gasi nenumarate lucrusoare cu tematica de Craciun.



De asemenea, continuam traditia si ne vedem in perioada 20-22 decembrie sa admiram “Ieslea Vie” – reprezentarea teatrala a Nasterii din Betleem, amenajat de Fundatia Sf. Ioan Bosco. In acelasi context, reprezentantii Oratoriului Salezian Don Bosco vor canta colinde (20-22 decembrie, in intervalul orar 17:00 – 20:00). Cu aceasta ocazie veti putea achizitiona si diferite ornamente de Craciun, rodul atelierului de handmade.De mai bine de 9 ani, “Cercetasii Romaniei” vin in Arena Mall sa impacheteze cadouri la “Insula Cercetasilor” amenajata in zona fantanii arteziene. Fiecare impachetare de cadou este realizata de cercetasii voluntari in baza strangerii de fonduri. Fiecare beneficiar contribuie cu cat doreste. Misiunea Cercetasiei in societatea romaneasca este de a contribui la educarea tinerilor printr-un sistem de valori bazat pe o Promisiune si o Lege, de a ajuta la construirea unei lumi mai bune, in care oamenii sunt impliniti ca indivizi si joaca un rol constructiv in societate. Asadar, in pe 20 decembrie (16.00 – 22.00), 21-22 decembrie (10:00 – 22:00), 23-24 decembrie (10:00 – 21:00).Prin proiectul “Ordinul Cadoului Fermecat”, dorim sa contribuim la bucuria celor care ofera un cadou persoanelor dragi, sa aducem spiritul sarbatorilor de iarna mai aproape de oameni, iar astfel sa creasca implicarea organizatiei in viata comunitatii locale.Printre expozantii obiectelor handmade se numara: Fundatia de Sprijin Comunitar, Armata Salvarii Romania, Handmade Kontabia, Fundatia “Sfantul Ioan Bosco” Bacau, Morar Alexandru, ADR Prest s.a.

LOCATIE: parter Arena Mall (in jurul fantanii arteziene)

PROGRAM: 11 – 29 decembrie 2019, incepand cu ora 10:00

Va asteptam cu drag in haine de sarbatoare sa traim magia Craciunului! #arenamallbacau