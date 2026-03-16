Târg al locurilor de muncă, organizat la Onești pe 25 aprilie

Un târg al locurilor de muncă va fi organizat pe 25 aprilie 2026, la Sala Polivalentă „Nadia Comăneci” din Onești, evenimentul urmând să reunească angajatori din mediul privat și instituții publice interesate să recruteze personal.

Potrivit organizatorilor, târgul se va desfășura între orele 10:00 și 16:00 și își propune să faciliteze întâlnirea directă dintre angajatori și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sau interesate de oportunități de carieră.

Până în prezent, 16 companii și-au exprimat interesul de a participa la eveniment, alături de mai multe instituții publice. Printre acestea se numără Centrul Militar Județean Bacău, Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Bacău și Școala Națională de Poliție Penitenciară „Constantin Brâncoveanu”.

Organizatorii estimează că evenimentul va oferi o gamă variată de oportunități profesionale, atât în sectorul privat, cât și în instituțiile de ordine publică și siguranță națională.

Târgul este deschis tuturor persoanelor interesate de piața muncii, de la absolvenți și persoane aflate la început de carieră până la cei care își doresc o schimbare profesională.