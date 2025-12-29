Țara extremelor

Am observat de ceva vreme că am depășit statul american în ceea ce privește existența transformării în realitate a tuturor posibilităților existente.

Citesc zilnic presa locală și centrală pentru că simt nevoia de a fi informat despre ceea ce se întâmplă la noi și aflu cât de drastici sunt cei ce au atribuții de control în diferite domenii – economic, rutier, social și lista poate continua.

Nu am văzut, sau poate mi-a scăpat situații de genul de activități privind îndrumarea sau informarea persoanelor sau societăților care nu au respectat anumite reglementări privind conduita socială sau economică și văd și simt o mare mândrie a acestor organe de control când ne anunță că au amendat cu sume colosale și maxime erorile acestora.

Am fost și eu ceva vreme, un întreprinzător local și am simțit în toată această perioadă că se încerca descurajarea în a continua afacerea pe care am avut-o prin numeroasele controale care s-au succedat la intervale scurte de timp.

Acum, după 20 de ani văd că există aceeași mentalitate, de a înăbuși și sucomba inițiativa privată, deși guvernanții actuali și foști încearcă să salveze situația dezastruoasă în care suntem cu ajutorul sectorului privat – singurul care poate aduce venituri la bugetul de stat, acest sac fără fund al cheltuielilor bugetare.

M-aș bucura dacă aș vedea că aceste organe de control ar desfășura și activități de îndrumare pentru acești întreprinzători privați, căci acum 20 de ani nu voiau să comunice și astfel de măsuri pentru a putea beneficia de neștiința acestora.

Am fost și în afara granițelor românești și am observat că cei care erau noi întreprinzători erau ajutați prin asistență economică și juridică, deoarece beneficiari erau atât persoana în cauză cât și statul respectiv.

Am înțeles că această măsură de sancționare pleacă de la primul ministru Bolojan care a afirmat într-un interviu faptul că autoritatea centrală nu poate susține autoritățile locale și în consecință aceste autorități locale își vor majora veniturile prin orice mijloace.

De asemenea, l-am văzut îngrijorat pe primul ministru Bolojan că avem cele mai mici impozite pe clădiri proprietate personală din UE, dar nu l-am văzut în aceeași măsură îngrijorat că avem cele mai mici venituri din UE, cele mai mari prețuri raportat la nivelul acelorași venituri, precum și cea mai mare sărăcie din aceeași uniune.

Aceste măsuri vor contribui la deplasarea populației românești către partidele extremiste, deoarece partidele așa-zis tradiționale au devenit de sens giratoriu, fără „printipuri” care va să zică că nu le are conform onorabilului Agamiță Dandanache, omniprezent în politica actuală românească.

Nelu

„Bacăul vorbește” este spațiul dedicat pe site-ul Deșteptarea unde vocea comunității prinde glas. Cititorii pot împărtăși opinii despre municipiul Bacău și întreg județul, contribuind la o dezbatere deschisă și relevantă.



Ziarul Deșteptarea te ajută să fii auzit! Fă-ți cunoscute ideile, semnalează problemele, transmite așteptările sau bucură-te de succesele cotidiene alături de ceilalți cititori.

Bacăul vorbește! Spune-ți părerea!