Tânără găsită moartă lângă calea ferată din Bacău. Poliția investighează ipoteza unei crime

La data de 14 noiembrie a.c., în jurul orei 08.30, un bărbat de 37 de ani a apelat numărul unic 112 pentru a semnala prezența unei femei decedate lângă calea ferată din municipiul Bacău.

La fața locului au intervenit polițiștii, iar cazul a fost preluat de Serviciul de Investigații Criminale, care a început cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a murit tânăra, în vârstă de 26 de ani.

Potrivit unor martori, femeia ar fi prezentat urme de violență, existând suspiciuni că ar fi fost lovită și înjunghiată. În acest moment, autoritățile verifică toate ipotezele, inclusiv posibilitatea comiterii unei infracțiuni de omor.

IPJ Bacău a confirmat sesizarea și a anunțat că investigațiile sunt în desfășurare, urmând ca în cadrul anchetei să fie efectuate audieri, expertize și activități specifice pentru a stabili cauza exactă a decesului.

Cercetările continuă.