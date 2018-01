La data de 25 ianuarie a.c., polițiștii din Comăneşti au reținut un tânăr de 23 de ani din localitate, bănuit de comiterea unor infracțiuni de tâlhărie calificată şi furt calificat. Din cercetări a rezultat că, tânărul ar fi sustras un telefon mobil şi suma de 100 de lei de la o parte vătămată, în data de 26 decembrie 2017, 25 de grinzi din lemn în valoare de 1000 de lei, de la locuinţa unui bărbat din localitate, în noaptea de 17/18 ianuarie a.c. şi ar fi deposedat prin violenţă un tânăr de suma de 400 de lei şi 800 de euro, în data de 24 ianuarie a.c. În urma a două percheziţii domiciliare, poliţiştii au recuperat o parte din prejudiciu. Polițiștii au reușit depistarea și reținerea tânărului, urmând a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti cu propuneri legale. Din practica judiciară a rezultat ca cele mai multe tâlhării sunt comise în locuri publice sau în spaţiile comune ale imobilelor.

Pentru a nu deveni victimă a unei tâlhării, poliţiştii vă recomandă:

Evitaţi deplasările pe trasee aflate in zone mai puţin circulate: câmpuri, parcuri, şantiere.

Dacă din diverse motive trebuie să circulaţi după lăsarea întunericului, ocoliţi locurile neiluminate ori in care se află unităţi cu program prelungit sau non-stop, unde se comercializează băuturi alcoolice (restaurante, discoteci).

Când observaţi că sunteţi urmăriţi de un individ sau de mai mulţi, deplasaţi-vă prin zone intens circulate, chiar dacă acest lucru presupune schimbarea traseului. Solicitaţi ajutorul primului poliţist întâlnit în calea dumneavoastră.

Nu vă afişaţi ostentativ cu obiecte de valoare (lănţişoare, brăţări, telefoane)

Nu vă lăsaţi atraşi în locuri dosnice de către indivizi care oferă spre vânzare diverse produse (de obicei mai ieftine).

Nu va lăudaţi persoanelor necunoscute cu bani sau valori pe care le aveţi asupra dumneavoastră sau acasă.

