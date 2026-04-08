Tânăr de 18 ani decedat după ce s-ar fi aruncat în fața unui tren, la Bacău

Un tânăr în vârstă de 18 ani, din municipiul Bacău, și-a pierdut viața în noaptea de marți spre miercuri după ce s-ar fi aruncat în fața unui tren care circula pe ruta București–Iași.

Potrivit informațiilor preliminare, incidentul s-a produs la data de 8 aprilie, în jurul orei 00.15. Tânărul ar fi pătruns pe calea ferată și s-ar fi aruncat în fața trenului aflat în circulație.

În urma impactului, victima a suferit leziuni incompatibile cu viața, fiind declarat decesul acesteia.

Polițiștii din cadrul Serviciului Județean de Transporturi Feroviare Bacău au deschis un dosar penal și continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.