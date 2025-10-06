Tânăr de 17 ani, fără permis și sub influența alcoolului, prins de polițiști conducând un autoturism pe străzile din Bacău

Un tânăr de 17 ani din comuna Hemeiuș a fost depistat de polițiștii băcăuani la volanul unui autoturism, deși nu deținea permis de conducere și se afla sub influența alcoolului.

Un echipaj de poliție din cadrul Secției 2 Poliție Bacău, aflat în timpul patrulării pe bulevardul Unirii din municipiu, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism care circula haotic.

Conducătorul auto a ignorat semnalele polițiștilor și a continuat deplasarea, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea vehiculului în trafic. La scurt timp, autoturismul a fost observat oprit, iar din interior au coborât trei tineri care au fugit de la fața locului.

Cu sprijinul unui polițist din cadrul Serviciului Rutier Bacău, aflat în timpul liber, precum și al polițiștilor din cadrul Secției 1 Poliție Bacău, cei trei tineri au fost identificați și conduși la sediul poliției pentru audieri.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că șoferul autoturismului era un tânăr de 17 ani care nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Testarea acestuia cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,27 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Totodată, polițiștii au constatat că autoturismul nu avea inspecția tehnică periodică (ITP) și asigurarea obligatorie RCA valabile. Pentru aceste abateri, conducătorul auto a fost sancționat contravențional, iar valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 4.050 de lei. Ca măsură complementară, polițiștii au retras plăcuțele de înmatriculare.

Cei trei tineri au fost, de asemenea, sancționați contravențional conform Legii nr. 61/1991, pentru împiedicarea organelor de poliție în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, fiecare primind o amendă în valoare de 1.500 de lei.

Cercetările continuă la Biroul Rutier Bacău, în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, faptă prevăzută de art. 335 alin. (1) din Codul penal.

Poliția reamintește cetățenilor că, potrivit articolului 335 alin. (1) din Codul penal, conducerea unui vehicul fără permis de conducere se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani, iar persoana care încredințează un vehicul unei persoane despre care știe că nu are permis este sancționată cu aceeași pedeapsă.

De asemenea, conform articolului 336, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, atunci când îmbibația alcoolică depășește 0,80 g/l alcool pur în sânge, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Polițiștii băcăuani atrag atenția asupra consecințelor grave ale acestor fapte și fac apel la responsabilitate, în special în rândul tinerilor, pentru prevenirea accidentelor și protejarea vieților omenești.