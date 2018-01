În ziua de 12 ianuarie 2018, în jurul orei 20.00, în timp ce executau activități specifice pe linia prevenirii şi combaterii faptelor antisociale în zona străzii Mărășești din municipiul Onești, jandarmii din cadrul unui echipaj de ordine şi siguranţă publică din cadrul Detașamentului 3 Onești au observat un bărbat care s-a apropiat de o altă persoană şi a bruscat-o, iar prin acte de violenţă i-a sustras un telefon mobil și suma de 55 lei. Jandarmii au acţionat imediat , l-au oprit pe făptuitor şi l-au condus la sediul unităţii împreună cu victima, Ion T. de 59 de ani din municipiul Onești. De asemenea, au legitimat persoana în cauză, respectiv Alin A.A. de 20 de ani din municipiul Onești, judeţul Bacău, cât și persoanele prezente la faţa locului, martorii asistenţi, deșfășurând activităţile specifice. Jandarmii au întocmit actele de sesizare pentru comiterea unei fapte susceptibile infracţiunii de tâlhărie calificată (art. 233,234 alin.1, lit d, din Codul Penal) și le-au predat împreună cu persoana în cauză Poliţiei Municipiului Onești. Telefonul mobil și suma de bani au fost predate de către jandarmi părţii vătămate. 2 SHARES Share Tweet

