Tabăra de schi adaptat, o lecție despre încredere, solidaritate și bucuria de a fi împreună

În perioada 19–23 ianuarie, la Cheile Grădiștei, s-a desfășurat o tabără de schi adaptat dedicată persoanelor cu dizabilități, organizată de Asociația Totul pentru Tine, cu sprijinul partenerilor Asociația Caiac Smile și Asociația Door2Outdoor din Bacău.

Pentru Asociația Door2Outdoor, participarea la această tabără nu a fost un demers singular, ci parte a unei implicări constante, derulate pe parcursul anilor 2024, 2025 și ianuarie 2026. De-a lungul acestor ediții, membri ai asociației au fost prezenți în mod activ ca instructori și voluntari, lucrând direct alături de participanți.

Dan Gârleanu, Eduard Vlad, David Vatamaniuc, Florin Dascălu și Alexandra Gurămultă au contribuit nu doar prin expertiză tehnică, ci mai ales prin prezență, răbdare și sprijin uman, esențiale în activitățile de schi adaptat.

Tabăra a depășit cadrul unei simple activități sportive. A devenit un spațiu sigur în care participanții și-au putut exprima temerile, și-au depășit limitele pas cu pas și au construit încredere – atât în propriile forțe, cât și în cei din jur.

Pe lângă schiul adaptat, programul a inclus tir cu arcul, hochei pe gheață, alpine coaster, activități de socializare, exerciții de reziliență și momente de conectare autentică, transformând fiecare zi într-o experiență profundă pentru participanți și instructori deopotrivă.

Implicarea Door2Outdoor în această tabără vine în continuarea proiectelor desfășurate constant cu persoane cu dizabilități, precum caiacul adaptat și drumețiile asistate – inițiative în care natura devine un aliat în recâștigarea autonomiei și a încrederii în sine.

Declarație – Dan Gârleanu, Asociația Door2Outdoor:

„De fiecare dată când participăm la astfel de tabere, ne reamintim că sportul este doar pretextul. Ceea ce contează cu adevărat este relația de încredere care se construiește, sprijinul oferit la momentul potrivit și sentimentul că nu ești singur. Aceste experiențe ne schimbă pe toți – nu doar pe cei care vin în tabără, ci și pe noi, cei care suntem acolo.”

Direcția de implicare și incluziune va continua și în februarie 2026, când Asociația Door2Outdoor va participa la o tabără de schi adaptat dedicată copiilor cu dizabilități, fiind reprezentată de Ciprian Fircan și Riana Drăgan.

Evenimentul a fost posibil și datorită sprijinului oferit de Zentiva România, căreia organizatorii și partenerii îi mulțumesc pentru susținere.

Pentru Asociația Totul pentru Tine, Asociația Caiac Smile și Asociația Door2Outdoor, aceste tabere sunt dovada că, prin colaborare și implicare reală, sportul adaptat poate deveni o veritabilă lecție de viață – despre curaj, solidaritate și bucuria de a fi împreună.

Despre Asociația Door2Outdoor



Asociația Door2Outdoor este o organizație din Bacău care promovează accesul la activități outdoor pentru toate categoriile de vârstă și nivelurile de experiență, punând accent pe educație, siguranță și incluziune. De-a lungul anilor, asociația s-a implicat activ în proiecte dedicate persoanelor cu dizabilități, dezvoltând activități de caiac adaptat, drumeții asistate și participând, ca partener, la tabere de schi adaptat. Pentru Door2Outdoor, natura și mișcarea sunt instrumente prin care se construiesc încrederea, autonomia și sentimentul de apartenență la comunitate.