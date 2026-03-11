Sute de tone de deșeuri, îngropate ilegal într-o arie protejată lângă râul Siret, în Bacău

O echipă a Agent Green susține că a descoperit miercuri sute de tone de deșeuri îngropate ilegal într-o arie protejată situată la câțiva metri de râul Siret, la aproximativ cinci kilometri de sediul Administrația Bazinală de Apă Siret din Bacău.

Potrivit organizației de mediu, deșeurile ar fi fost îngropate într-o zonă care figurează în documente drept iaz piscicol, însă la fața locului ar fi fost identificate cantități mari de gunoaie depozitate sub pământ, în imediata apropiere a cursului de apă.

Reprezentanții ONG-ului au alertat autoritățile, iar la fața locului au intervenit echipaje ale Poliția Română, Garda Națională de Mediu, Jandarmeria Română și inspectori ai Apele Române. Conform Agent Green, instituțiile prezente ar fi confirmat atât existența depozitării ilegale de deșeuri, cât și suspiciuni privind exploatarea de agregate minerale fără autorizație.

Organizația avertizează că depozitul ar putea reprezenta „o bombă ecologică”, existând riscul ca deșeurile să se infiltreze în apa râului Siret, cu potențiale efecte asupra mediului și asupra comunităților din aval.

Agent Green a solicitat autorităților să intervină rapid pentru extragerea și neutralizarea deșeurilor, înainte ca acestea să ajungă în apele râului.

Până la această oră, autoritățile nu au comunicat oficial rezultatele verificărilor și nici eventuale măsuri dispuse în urma controlului. Organizația de mediu a anunțat că va reveni cu informații suplimentare pe măsură ce ancheta avansează.