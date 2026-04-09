Suspect de braconaj depistat de jandarmi în timpul unei patrule între Dofteana și Dărmănești

Un bărbat suspectat de braconaj cinegetic a fost depistat de jandarmi în noaptea de 8 aprilie 2026, în jurul orei 00:30, în timpul unei misiuni de patrulare desfășurate între localitățile Dofteana și Dărmănești.

Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, patrula a observat în câmp o lumină intermitentă de lanternă, fapt care a ridicat suspiciuni privind posibile activități de braconaj. Apropiindu-se de zona respectivă, jandarmii au identificat un autovehicul, iar în urma cercetării terenului au surprins un bărbat care s-a dovedit a fi proprietarul mașinii.

La controlul autovehiculului, în portiera dreaptă față a fost găsită o armă de tip lisă, calibru 12 mm, precum și trei tuburi de cartușe de același calibru. În urma verificărilor efectuate în perimetrul apropiat, la aproximativ 50 de metri de autovehicul, lângă un copac, jandarmii au descoperit o armă de vânătoare marca Browning, echipată cu lunetă, calibru 30-06, având un cartuș pe țeavă și patru cartușe în încărcător.

La controlul corporal al bărbatului au fost găsite, în buzunarele hanoracului, două cartușe cu alice calibru 12 mm, două tuburi de cartușe de același calibru, o cameră de vedere nocturnă, o lanternă și un briceag.

Persoana a declarat că se afla la vânătoare de iepuri și a recunoscut că a executat două focuri de armă, fără a lovi vreun exemplar de vânat.

Bărbatul a fost condus la sediul Detașamentului 3 Jandarmi Onești, unde au fost întocmite documentele premergătoare cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunilor privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor și braconaj cinegetic, conform prevederilor Legii nr. 407/2006.

Biroul Arme și Muniții din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău a fost sesizat, iar documentele de constatare, bunurile ridicate și persoana în cauză au fost predate polițiștilor, pe bază de proces-verbal, pentru continuarea cercetărilor.