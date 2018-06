Empatia este mereu o soluţie. Acestă forţă, acest simţ al apartenenţei la un mare tot, ne îndeamnă să fim atenţi la nevoile celorlalţi. De aceea, Clinica Gauss Optic, prin amabilitatea doctorilor Oana Postolache şi Cristian Postolache, oferă în luna iunie a acestui an consultaţii personalizate, în mod gratuit copiilor şi tinerilor cu sindrom Down, beneficiari ai Asociaţiei Sindrom Down Bacău a cărei preşedinte este Gabriela Oteliţă.

În prima etapă, medicii oftalmologi specialişti de la Clinica Gauss Optic vor diagnostica toate problemele de văz ale acestor copii speciali, oferind soluţii în cele mai moderne centre oftalmologice din oraş, dotate cu aparatură specială de ultimă generaţie, care sporeşte considerabil confortul beneficiarilor în cadrul consultaţiilor.

A doua etapă a proiectului va fi celebrată de un eveniment special, organizat de Asociaţia „Totul pentru un surâs”, la sediul Clinicii Gauss Optic, unde vor fi invitați copiii cu sindrom Down alături de părinţii lor, precum şi sponsorul principal Family Film din Bucureşti, reprezentat de Irina Doman.

Beneficiarii acestui proiect vor primi dulciuri de la Atelier Cris Cakes şi baloane speciale umflate cu heliu. Partenerul media al evenimentului este cotidianul băcăuan Deşteptarea.

„Clinica Gauss Optic a răspuns întotdeauna prezent la propunerile cu scop caritabil care includ contribuţia socială. Misiunea noastră se extinde astfel, trecând cu mult graniţa clinicii noastre. Considerăm că împreună putem elimina multe dintre problemele cu care se confruntă comunitatea, aducând astfel, un zâmbet pe chipul copiiilor şi tinerilor cu dizabilităţi.”

dr. Cristian Postolache, fondatorul clinicii

Evenimentele organizate de Asociaţia „Totul pentru un surâs” au impact social şi includ beneficii clare pentru copiii cu orice formă de dizabilitate fizică şi/sau psihică.