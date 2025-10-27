luni, 27 octombrie 2025
Sport

Succes pentru junioarele Clubului Sportiv OK Sport Onești la Cupa Moldovei și în meciul de pe teren propriu

Deșteptarea

Junioarele Clubului Sportiv OK Sport Onești au avut o duminică plină de realizări. Echipa Junioarelor 4 și-a făcut debutul la Cupa Moldovei, în cadrul primului turneu organizat de CSO Buhuși, reușind două victorii în meciurile disputate împotriva echipelor ACS Siretul Adjud și CSC Viitorul Berești-Tazlău.

În următoarele partide, junioarele vor întâlni echipa gazdă CSO Buhuși și ACS Preventis Iași.

De asemenea, Junioarele 2 au jucat pe teren propriu meciul din etapa a 5-a împotriva LPS Vaslui.

După un meci disputat, cu faze dinamice și handbal autentic, echipa OK Sport Onești a obținut victoria cu scorul de 31-30.

Antrenorii și oficialii clubului au felicitat ambele echipe pentru performanțele obținute, subliniind că succesul a fost rezultatul unității și muncii colective.

