Sub semnul lui Enea. 55 de ani de la inaugurarea Casei memoriale „Nicu Enea”

Bogata toamnă culturală băcăuană a debutat în data de 16 septembrie 2025, la Galeriile de Artă „Alfa”, cu un emoționant eveniment cultural dedicat pictorului Nicu Enea, artistul plastic care a reușit să pună Bacăul pentru prima dată pe harta plasticii românești. Sugestiv intitulat „Nicu Enea. Cromatici cu specific identitar”, evenimentul a fost organizat de Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” în parteneriat cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și Colegiul Național de Artă „George Apostu”.

Întâlnirea s-a dovedit a fi un exercițiu util de promovare a personalităților băcăuane, obiectiv la care și-au adus o importantă contribuție, prin relevante luări de cuvânt, doamna Cristina Breahnă-Pravăț, Președinte al Consiliului Județean Bacău, domnul vicepreședinte al C.J. Bacău, Gelu Margină, scriitorul, poetul și dramaturgul Viorel Savin, primarul comunei în care s-a născut Nicu Enea, Ionel Câdă, criticul de artă Iulian Bucur, muzicianul Doru Sascău și, nu în ultimul rând, Alin Sebastian Popa, managerul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”.

În oferta sa culturală, programul evenimentului de la Galeriile de Artă „Alfa” a cuprins: lansarea volumului „Nicu Enea. Cromatici cu specific identitar”, semnat de dr. Alin Sebastian Popa, vernisarea expoziției fotodocumentare „Știri noi din ziare vechi despre Nicu Enea”, vizionarea unor fragmente din documentarul „Casa memorială Nicu Enea”.

„Cultura băcăuană este astăzi în centrul atenției opiniei publice iar noi, Consiliul Județean Bacău, ne-am asumat ca obiectiv promovarea unor politici publice prin intermediul cărora să asigurăm accesul gratuit al publicului în toate instituțiile de cultură din subordine, eliminarea tuturor barierelor, fie că vorbim despre bariere de cost sau despre bariere birocratice.

Astfel de personalități, precum cea pe care o promovați astăzi, trebuie să ajungă la cât mai mulți băcăuani, în special la tânăra generație, care are parte de numeroase alte tentații virtuale care împiedică accesul lor către adevăratele valori ale Bacăului, ale țării noastre.

Felicit Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” pentru această inițiativă și mă bucură prezența astăzi, aici, a elevilor și profesorilor de la Colegiul Național de Artă „George Apostu”. Ce reprezintă Nicu Enea pentru noi? În primul rând, un model; un model ce a promovat frumosul, arta, pentru care a trudit din greu”.

Cristina Breahnă-Pravăț, Președinte, Consiliul Județean Bacău

„Cromatici cu specific identitar este un titlu cu tâlc iar istoricul Alin Sebastian Popa formulează în el o estetică și un destin. Un titlu care avertizează de la bun început cu privire la ceea ce conține această lucrare.

Autorul a reușit să coleze și să juxtapună, cu pricepere și cu îngăduință, cioburile de viață privată a pictorului pe oglinda istoriei mari, istorie ale cărei fapte românești și băcăuane îi sunt apropiate autorului și despre care a mai scris.

Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!”

Iulian Bucur, critic de artă

„Fiecare națiune își impune adevărata măsură și noblețe prin felul în care își îngrijește devenirea intelectuală și își prețuiește elita spirituală. În cazul nostru, Nicu Enea – subiectul acestui superb catalog conceput exhaustiv – este o veritabilă piatră de încercare a memoriei culturale românești.

A-l înțelege pe Nicu Enea înseamnă a-l privi fără prejudecăți, cu respect față de ceea ce a însemnat și cu luciditate față de contextul în care a creat. A-l redescoperi este un act de recuperare artistică și unul de reparație morală.

Lucrarea istoricului Alin Popa este mai mult decât un omagiu. Este o chemare spre întoarcerea la adevăr, la frumusețea sinceră a unei picturi ce nu a fost niciodată zgomotoasă, dar întotdeauna vie.”

Viorel Savin, dramaturg, poet, scriitor

„Acest eveniment este un omagiu adus unei personalități a județului Bacău: Nicu Enea. Pictorul care a pus Bacăul pe harta plasticii românești încă din perioada interbelică.

Îmi exprim întreaga gratitudine față de conducerea Consiliului Județean Bacău, pentru prezență, pentru implicare și sprijin, dar și față de iubitorii de artă prezenți astăzi aici într-un număr atât de mare.

Trebuie, împreună, să ne îngrijim de moștenirea culturală lăsată de predecesori, pentru că aceste repere ne conferă o identitate locală și națională, fără de care națiunea noastră nu are viitor și nici rost.”

Dr. Alin Sebastian Popa