De curând, o publicație de business din România a publicat un top al orașelor din România. La realizarea acestei statistici au stat la bază mai mulți indicatori. Studiul a fost realizat în perioada 1 iulie – 15 august în 41 de localități din țară. Printre indicatorii luați în calcul s-au numărat calitatea vieții, care sunt cele mai atractive orașe, cele mai bune servicii din sănătate, orașele cu cele mai bune școli sau starea străzilor și a clădirilor. Însă, în toate listele prezentate, Bacăul lipsește. Nu știm din ce motiv. Cert este că nu ne regăsim nici în primele dar nici în ultimile orașe la acești indicatori, însă putem lua în calcul și ideea că Bacăul nu a fost ales pentru acest barometru.

„În ultimii ani, după ce în oraș nu s-au făcut deloc nici activități sportive, nici culturale, noi am acționat pe două axe. În primul rând pe Casa de Cultură, acolo unde s-au organizat mai multe evenimente cum ar fi piese de teatru, concerte, întâlnire cu personalități, proiecții de film și alte spectacole. Din punctul acesta de vedere, am avut un eveniment lunar și chiar la două săptămâni. În ceea ce privește activitatea sportivă, să știți că dezvoltarea acesteia, mai ales în rândul tinerilor, este semnificativă. Dacă acum patru ani am început cu o echipă de handbal fete formată din 14 copii, acum avem peste 100 de fete la toate categoriile de vârstă la mai multe echipe care participă în competiții zonale. Avem un fotbal bun la nivelul copiilor. Trebuie să mai menționez artele marțiale și chiar dansul sportiv care ne-au adus rezultate remarcabile. De ce cred că nu sunt mulțumiți buhușenii? Pentru că baza sportivă era aproape inexistentă iar noi lucrăm în prezent la dezvoltarea acesteia. Toate sălile de sport de pe lângă unitățile școlare sunt în reabilitare pe fonduri europene, lucrăm acum la un proiect, pe care sperăm să îl semnăm până la sfârșitul anului, de reabilitare a Sălii Polivalente din Buhși și, nu în ultimul rând, avem depus la CNI un proiect pentru realizarea unui teren de sport de categoria A, despre care am mai vorbit. În momentul în care toate aceste proiecte vor fi terminate, vom putea spune că avem o bază sportivă destul de bună pentru toți buhușenii care vor să desfășoare activitate sportivă”, a declarat Vasile Zaharia, primarul orașului Buhuși.