Studenți de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău reprezintă România la Jocurile Olimpice de Iarnă

În perioada 6–22 februarie 2026 se desfășoară cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă, găzduită de Milano, cel mai important eveniment al sporturilor de iarnă la nivel mondial.

România participă la competiție cu o delegație formată din 29 de sportivi și membri ai staffului tehnic, antrenori, oficiali și specialiști în recuperare, care susțin performanța la cel mai înalt nivel.

Din delegația României fac parte studenți și absolvenți ai Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău. Aceștia sunt: Paul Pepene (schi fond), Delia Reit (schi fond), Ioan Lungociu (schi fond) și Sorin Gîrbacea (biatlon).

Prezența lor la Jocurile Olimpice confirmă atât valoarea pregătirii academice, cât și rolul universității în formarea sportivilor și specialiștilor de performanță, promovând perseverența, excelența și spiritul olimpic.

Paul Pepene, absolvent al facultății atât la nivel de licență, cât și de master, participă pentru a cincea oară la Jocurile Olimpice și a fost unul dintre purtătorii drapelului României la această ediție. Din satul olimpic, sportivul a transmis:

„Prin muncă, perseverență și sacrificiu, am reușit să particip pentru a cincea oară la Jocurile Olimpice, demonstrând că limitele pot fi depășite atunci când crezi în visul tău. Mulțumesc tuturor celor care m-au susținut, inclusiv cadrelor didactice ale Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății din cadrul Universității «Vasile Alecsandri» din Bacău, pentru îndrumare, încredere și înțelegere.”

Delia Reit, studentă în prezent la programul de studii Sport și performanță motrică, participă pentru prima dată la Jocurile Olimpice. Aceasta a declarat:

„Când mă gândesc la parcursul meu până aici, simt recunoștință și motivație. Mare parte din succesul meu se datorează familiei, antrenorilor, clubului și cadrelor didactice care m-au format. Este o mândrie să fiu studentă la Universitatea «Vasile Alecsandri» din Bacău, unde am întâlnit profesori dedicați, care m-au sprijinit și m-au ghidat cu răbdare și pasiune.”

Ioan Lungociu, absolvent al facultății, ocupă funcția de antrenor principal al lotului național de schi fond la această ediție a Jocurilor Olimpice, iar Sorin Gîrbacea, de asemenea absolvent al universității băcăuane, face parte din echipa de antrenori ai lotului de biatlon, având o vastă experiență în pregătirea sportivilor de performanță.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău este astfel reprezentată pe scena olimpică, contribuind la promovarea valorilor sportului românesc și la formarea unor modele pentru generațiile viitoare.