Structurile MAI din Bacău: peste 330 de intervenții și 1.700 de sancțiuni în minivacanța de Florii și Paștele catolic

Structurile județene ale Ministerului Afacerilor Interne din Bacău au desfășurat activități suplimentare pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii publice în perioada sărbătorilor de Florii la creștinii ortodocși și a Paștelui la creștinii romano-catolici.

Potrivit datelor comunicate de autorități, echipajele Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au intervenit pentru soluționarea a 339 de incidente, dintre care 243 au fost sesizate prin Sistemul Național Unic de Urgență 112.

În perioada 3–5 aprilie, polițiștii au aplicat 1.776 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 570.000 de lei, pentru abateri de la normele legale. De asemenea, au fost sesizate 78 de infracțiuni, iar 14 persoane au fost prinse în flagrant delict.

Totodată, polițiștii au reținut 92 de permise de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce, dintre care 22 pentru depășirea regimului legal de viteză și 21 pentru conducerea sub influența alcoolului. În aceeași perioadă, au fost retrase 84 de certificate de înmatriculare.

Autoritățile au menționat și câteva cazuri cu impact mai mare în comunitate. La 4 aprilie, polițiștii Biroului Rutier Bacău au intervenit după ce un bărbat de 54 de ani a condus un autoturism fără permis de conducere și cu o alcoolemie de 1,75 mg/l alcool pur în aerul expirat, intrând în coliziune cu gardul unui imobil de pe strada Poet Vasile Cârlova. Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului, iar bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Într-un alt caz, polițiștii din Onești au oprit în trafic un tânăr de 24 de ani din comuna Oituz, care a prezentat un document asemănător unui permis de conducere. Verificările au arătat însă că acesta nu deține permis pentru nicio categorie de vehicule, fiind întocmit dosar penal pentru conducere fără permis, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.

La rândul lor, jandarmii din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Alexandru cel Bun” Bacău au acționat pentru asigurarea ordinii publice la evenimente sportive și religioase, în zona stadioanelor, pe traseele suporterilor și la lăcașuri de cult. În urma misiunilor, au fost aplicate 13 sancțiuni contravenționale, dintre care 9 amenzi în valoare totală de 2.350 de lei și 4 avertismente, pentru încălcarea unor norme privind conviețuirea socială și desfășurarea competițiilor sportive.

De asemenea, jandarmii au desfășurat activități preventive în municipiile Botoșani și Galați, în cadrul campaniei „Invitație la Fair-play!”, cu ocazia unor meciuri de fotbal.

Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău a mobilizat peste 150 de jandarmi pentru asigurarea ordinii publice la manifestări religioase și cultural-artistice. În acest interval au fost aplicate peste 45 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 18.000 de lei, în principal pentru consum de alcool în spațiul public, tulburarea liniștii publice sau provocarea de scandaluri.

Totodată, jandarmii au întocmit 10 acte de sesizare penală pentru fapte precum amenințare, furt, blocarea unui drum public, lovire, port ilegal de obiecte periculoase, distrugere sau deținere de substanțe interzise.

Sâmbătă, 4 aprilie, jandarmii au depistat în Gara CFR Bacău doi minori dați dispăruți, care părăsiseră un complex social din municipiul Roman. Aceștia au fost predați reprezentanților centrului social.

În aceeași perioadă, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” Bacău au intervenit în 38 de misiuni, cele mai multe vizând verificări preventive în teren. De asemenea, echipajele SMURD au acordat primul ajutor medical în 12 cazuri, iar pompierii au intervenit pentru stingerea a două incendii, unul la o locuință și altul la vegetație uscată.

Potrivit autorităților, măsurile preventive și intervențiile din teren au contribuit la menținerea unui climat de siguranță, nefiind înregistrate evenimente cu impact major în județ. Activitățile structurilor MAI vor continua și în perioada următoare pentru menținerea ordinii și liniștii publice.