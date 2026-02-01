Structura liniilor de gardă de la SJU Bacău, ajustată prin hotărâre a CJ

Consiliul Județean Bacău a aprobat modificarea structurii liniilor de gardă organizate la nivelul Spitalul Județean de Urgență Bacău, printr-un proiect de hotărâre care actualizează Anexa la Hotărârea CJ nr. 271/2025.

Decizia a fost adoptată în urma solicitării conducerii spitalului și are ca scop corectarea unor erori materiale, adaptarea liniilor de gardă la structura actuală a unității sanitare și asigurarea continuității actului medical în condiții de legalitate. Modificările nu presupun creșterea numărului total de linii de gardă aprobate și se încadrează în bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului.

Printre principalele schimbări se numără redenumirea liniei de gardă de Gastroenterologie în „Diabet zaharat, boli de nutriție și metabolice”, reducerea numărului de gărzi la ATI medico-chirurgical de la două la una, precum și modificarea denumirii liniei de gardă de Chirurgie cardio-vasculară în „Neurochirurgie”. De asemenea, a fost introdusă o nouă linie de gardă la Neonatologie.

Conform documentației aprobate, la nivelul SJU Bacău funcționează în total 19,5 linii de gardă pentru specialitățile clinice calculate în funcție de numărul de paturi, la care se adaugă cinci linii de gardă pentru structuri care nu depind de acest criteriu – precum UPU, SMURD sau laboratoarele – și șase linii de gardă la domiciliu.

Reprezentanții Consiliului Județean au precizat că hotărârea a fost adoptată în regim de urgență pentru a evita disfuncționalități în activitatea medicală și pentru a asigura continuitatea serviciilor de urgență pentru pacienții din județul Bacău.