Stimulentul de inserție: sprijin financiar pentru părinții care revin mai devreme la muncă

Statul român încurajează întoarcerea timpurie pe piața muncii a părinților aflați în concediul pentru creșterea copilului (CCC) prin acordarea stimulentului de inserție – un beneficiu financiar distinct, reglementat de OUG nr. 111/2010. Acesta reprezintă o sumă lunară acordată persoanelor care reiau activitatea profesională înainte de expirarea concediului de creștere a copilului, în anumite condiții clar stabilite de lege.

Cine poate beneficia de stimulentul de inserție

De acest drept nu pot beneficia doar părinții biologici ai copilului. Legislația extinde categoria persoanelor îndreptățite și la:

persoanele cărora copilul le-a fost încredințat în vederea adopției sau care l-au adoptat;

persoanele care au copilul în plasament sau în plasament de urgență (cu excepția asistentului maternal profesionist);

tutorii legali ai copilului.

Important de subliniat este faptul că și persoanele fizice autorizate (PFA) au aceleași drepturi ca salariații, atât în privința concediului de creștere a copilului, cât și în privința stimulentului de inserție, dacă îndeplinesc condițiile legale, scrie avocatnet.ro.

Stimulentul poate fi solicitat de oricare dintre părinți, cu condiția ca acesta să fi beneficiat anterior de concediul pentru creșterea copilului.

Cuantumul stimulentului de inserție

Valoarea stimulentului diferă în funcție de momentul în care beneficiarul reia activitatea profesională:

1.500 lei lunar

– dacă întoarcerea la muncă are loc înainte ca copilul să împlinească 6 luni (sau 1 an , în cazul copilului cu dizabilități).

Această sumă se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani (respectiv 3 ani pentru copilul cu dizabilități), cu condiția ca beneficiarul să nu revină ulterior în concediul de creștere a copilului.

650 lei lunar

– dacă activitatea este reluată după împlinirea vârstei de 6 luni a copilului (sau 1 an, în cazul copilului cu dizabilități).

Incompatibilități și aspecte fiscale

Stimulentul de inserție nu poate fi cumulat cu indemnizația pentru concediul de creștere a copilului. Odată cu solicitarea și acordarea stimulentului, plata indemnizației pentru CCC se suspendă automat.

Alocația de stat pentru copii nu este considerată indemnizație, astfel că aceasta se acordă în continuare.

Un avantaj important față de indemnizația de creștere a copilului este faptul că stimulentul de inserție nu este supus contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10%.

De asemenea, părinții care, pe durata concediului de creștere a copilului, au realizat venituri mai mari de 13.200 lei își pierd dreptul de a beneficia de stimulentul de inserție.

Acte necesare pentru solicitare

Pentru acordarea stimulentului, cererea se depune la primăria de domiciliu sau reședință, însoțită de documente justificative, printre care:

copia actului de identitate al solicitantului;

copia certificatului de naștere al copilului;

documente care dovedesc relația juridică dintre solicitant și copil (adopție, plasament, tutelă etc., după caz);

dovada veniturilor realizate;

documente care atestă îndeplinirea perioadei minime de cotizare;

actul privind suspendarea activității pentru concediul de creștere a copilului;

alte documente solicitate pentru verificarea eligibilității.

Obligațiile și limitele angajatorilor

Angajatorii nu pot împiedica un salariat să beneficieze de stimulentul de inserție, atât timp cât acesta își respectă obligația legală de a anunța în scris reluarea activității cu cel puțin 30 de zile înainte.

Mai mult, legea interzice concedierea salariaților aflați în concediu de creștere a copilului sau pe durata primirii stimulentului de inserție, cu excepția situațiilor de reorganizare judiciară sau faliment.

Această protecție a fost confirmată de Curtea Constituțională a României, care a stabilit că interdicția concedierii este constituțională. CCR a arătat că, deși angajatorii pot aplica alte sancțiuni disciplinare prevăzute de lege, concedierea nu este permisă pe durata acestui beneficiu.