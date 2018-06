Vrei să fii elegant și nu știi cum să te îmbraci? În acest articol poți afla lucruri interesante despre stilurile vestimentare ale bărbaților, despre stilurile sezoniere realizate din țesături noi și texturi deosebite, care sunt amestecate ingenios, cu eleganță.

Mulți oameni obișnuiesc să poarte pantaloni kaki pentru că au falsa impresie că această culoare este potrivită pentru un bărbat modern, elegant. În realitate pantalonii kaki nu sunt nici măcar practici, iar în plus aceasta este o culoare care te duce cu gândul la ceva uzat, deja purtat. Pentru a fi elegant, cea mai bună alegere este bejul. În general bejul este potrivit și pentru o ținută casual și pentru o ținută mai formală, a unui om de afaceri.

Dacă vrei să fii chic, dar să ai și un aspect casual-profesionist, poți opta pentru versiunea unei ținute alcătuite din pataloni galben-muștar, cămașă albă și sacou negru sau bleumarin. Pantofii nu trebuie să fie neapărat negri și de asemenea trebuie evitați pantofii sport. Se poate alege o pereche de mocasini din piele naturală, care îmbină perfect stilul modern cu stilul casual.

Costumul masculin sport reprezintă o posibilitate de a jongla între piesele formale și un stil mai ușor, mai relaxant de a te îmbrăca. Este vorba, de fapt, de un amestec de haine casual și haine mai sofisticate, o combinație între un sacou elegant și o pereche de pantaloni sport. Pentru acest tip de îmbrăcăminte se alege de obicei sacoul clasic și pantalonii din denim – jeans – care au devenit atât de populari. Sunt sacouri încheiate la un singur nasture, la doi nasturi, sau chiar la patru până la șase nasturi. Cele mai populare sunt sacourile cu doi nasturi.

Pantalonul de jeans trebuie purtat la constum doar dacă se alege nuanța corectă și croiul adecvat, care să permită o bună armonizare cu restul ținutei. Există tot felul de stiluri și forme la pantalonii jeans, dar cei mai potriviți rămân totuși blugii drepți clasici pentru a fi asortați cu un sacou în vederea realizării unui stil casual elegant. La o astfel de ținută nu merg blugii evazați, cambrați și nici modelele cu aspect prespălat. Trebuie să se opteze pe un aspect elegant și nu pe un aspect cu blugi rupți.

Când vine vorba despre un eveniment important – nuntă, botez, aniversare – bărbații nu dau greș niciodată dacă optează pe varianta unor costume pentru ceremonii făcute pe comandă. La astfel de evenimente un bărbat trebuie să combine eleganța și confortul, trebuie să aleagă un costum în care să se simtă bine și să poată petrece cu invitații până în zori.

Dacă alege un costum la comandă poate stabili materialul și modelul, sau poate merge pe varianta clasică, a unui costum din trei piese, care să aibă vestă sub sacou. De asemenea, poate opta pe un material de calitate, din fibre naturale – in sau mătase – și în plus poate găsi accesoriul perfect pentru ținuta sa. În acest an se poartă și catifeaua și combinațiile de materiale naturale, foarte confortabile la purtat.

Albastru reprezintă o culoare care a devenit foarte populară în acest an la costumele elegante pentru bărbați. În albastru ai un stil deosebit, elegant, rafinat, care atrage privirile celor din jur. Dacă nu îți place albastrul poți alege o culoare clasică și atemporală – gri – care este întotdeauna o alegere sigură. Alegând gri pentru costum îți poți face viața mai ușoară. Este o culoare modernă, îndiferent că alegi o nuanță mai deschisă sau mai închisă, spre cenușiu sau antracit.

La un costum gri poți asorta o cămașă albă sau o cămașă în albastru, cum este nuanța cerului. Gri și albastru deschis sunt o asociere cromatică frumoasă. De asemenea, poți asocia rozul deschis la un costum alb sau gri antracit.

Accesoriile trebuie alese cu atenție. Se recomandă cravata albastră sau neagră pentru un aspect festiv, aceste culori merg la un costum gri. Cureaua trebuie să fie neagră la fel ca pantofii, iar dacă nu vrei negru, poți opta pe o nuanță de maro. Culorile potrivite pentru cravate sunt de asemenea gri, roz sau bleu.

Alte recomandări pentru bărbații eleganți sunt:

Costumele realizate din materiale în carouri.

Costumele în culori vibrante – verde, lila, roșu, portocaliu, roz, albastru.

Combinațiile de materiale naturale, de in, mătase, bumbac și lână.

Costumele albastru deschis, sau de culoarea fildeșului.

Folosirea accesoriilor interesante, cum sunt pălăriile care creează un outfit de epocă.

Nu uitați ochelarii, care pot schimba sau pot completa grozav întreaga ținută.

Urmăriți noile tendițe ale modei și încercați ținute noi, care vă avantajează, vă oferă un plus de farmec!