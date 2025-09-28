Știința a prins viață la Onești, la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2025

Vineri, 26 septembrie, Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești (reprezentat de director, doamna prof. Irina-Livia Enache), în parteneriat cu Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” (director, domnul Ionuț Tenie) și Centrul Județean de Excelență Bacău (director, doamna prof. Daniela Bejan), a adus știința mai aproape de comunitate printr-un eveniment de amploare: Noaptea Cercetătorilor Europeni 2025. Manifestarea s-a desfășurat în cadrul inițiativei europene Marie Skłodowska-Curie Actions și a reunit peste 300 de participanți – elevi, profesori, părinți și pasionați de știință.

Coordonată local de prof. Cristina Matei, ediția din acest an a propus un program bogat și divers, care a îmbinat știința, arta și cultura într-o manieră interactivă și prietenoasă.

Laboratoare vii și ateliere interactive

Vizitatorii au intrat în lumea cercetării prin standurile pregătite de cluburile școlii. Roboți construiți de elev (coord. prof. Melinte Carmen, prof. Buzatu Cristina), experimente spectaculoase de chimie (coord. prof. Terchescu Gabriela, prof. Acsinia Anca), demonstrații cu lasere și câmpuri magnetice (coord. prof. Dreghici Elena, prof. Butoi Mihaela, prof. Domunti Teli), microscopii care dezvăluiau „secretele” celulelor vegetale (coord. prof. Mihalache Ana-Maria) sau enigme logice (coord. prof. Casămîndraă Vasile) au captivat imaginația tuturor.

Confruntarea ideilor și dezbateri actuale

Unul dintre momentele așteptate a fost mini-dezbaterea organizată de Clubul de dezbateri (coord. prof. Matei Cristina) , unde elevii au discutat, în fața publicului, tema „Inteligența artificială este prieten sau pericol?”. Participanții au avut ocazia să voteze și să se implice activ în dialog.

Știință, cultură și creativitate

Evenimentul a adus și o latură culturală inedită. Clubul de lectură (coord. prof. Miron Elena, prof. Anghel Gabriela, prof. Drug Elena) a propus „Lectura la lumina stelelor”, cu pasaje din literatură SF și distopică, iar cluburile de geografie (coord. prof. Mihăilă Aurel, prof. Oncica Magdalena), limbi străine (coord. prof. Bereczki Mariana, prof. Nădejde Delia, prof. Hanganu Loredana) și istorie (coord. prof. Steclaru Simona, prof. Visciun Claudiu) au pregătit quiz-uri, escape room-uri și scenete interactive.

Știința aplicată și jocul în echipă

De la idei de afaceri prezentate de Clubul micilor antreprenori (coord. prof. Vasilache Mihaela), până la „Mind Games” propuse de Clubul de psihologie (coord. prof. Romandaș Cristina), publicul a descoperit cum se aplică știința în viața de zi cu zi. Mișcarea a fost și ea prezentă prin demonstrații sportive (coord. prof. Stanciu Maria, prof. Chelaru Ana-Maria), iar surprizele nu au lipsit: un selfie corner tematic și un panou „Mesaje pentru viitor”, unde participanții au lăsat gânduri pentru cercetătorii de mâine.

Organizat cu implicarea a circa 100 de elevi voluntari și 25 de cadre didactice, evenimentul a demonstrat că pasiunea pentru cunoaștere și colaborarea dintre instituții pot transforma știința într-o experiență accesibilă și fascinantă.

„Noaptea Cercetătorilor Europeni a devenit, la Onești, o adevărată sărbătoare a științei și a creativității. Elevii au arătat că pot fi ambasadori ai cercetării, iar comunitatea a răspuns cu entuziasm invitației noastre”, a declarat prof. Cristina Matei, coordonatorul local.

Noaptea Cercetătorilor Europeni 2025 s-a dovedit a fi un eveniment educativ, o punte între știință, educație și comunitate. Prin interdisciplinaritate și implicare activă, Oneștiul s-a alăturat marii familii europene care, într-o singură zi, a arătat că viitorul aparține curiozității și cunoașterii.