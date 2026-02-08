Ștefania Iftime, eleva de 12 ani din Bacău care a ridicat sala în picioare la Românii au talent

Vineri seara, scena emisiunii Românii au talent a devenit, pentru câteva minute, un spațiu aproape ireal. Luminile, tăcerea publicului și o voce de copil au construit un moment care a trecut dincolo de concurs. Ștefania Iftime, o elevă de doar 12 ani din Bacău, a oferit o interpretare pe care jurații au descris-o simplu, dar grăitor: divină.

Cu pași timizi, dar cu o privire hotărâtă, Ștefania a urcat pe scenă purtând în ea o poveste de viață matură pentru vârsta sa. A început să cânte, iar emoția s-a răspândit instantaneu în sală. Fiecare notă a fost curată, controlată, încărcată de sens. Nu a fost doar o demonstrație de tehnică, ci o confesiune muzicală care a ținut publicul fără respirație.

O copilărie între două lumi și o maturitate timpurie

Conform ProTV, Ștefania a descoperit muzica foarte devreme, imitând melodiile auzite la radio. De cinci ani studiază canto la o școală de muzică și a participat la numeroase concursuri, atât în România, cât și în Anglia, țara în care a locuit alături de familie între vârstele de doi și opt ani. Acolo a urmat grădinița și clasa I, o perioadă pe care o evocă mereu cu bucurie.

În 2021, familia s-a întors definitiv în țară, după ce părinții au reușit să termine construcția casei. Revenirea în România a însemnat pentru Ștefania nu doar un nou început, ci și asumarea unui rol profund: acela de sprijin constant pentru sora ei mai mică, care suferă de un handicap. O însoțește la kinetoterapie, o ajută zilnic și spune, cu o maturitate dezarmantă, că se simte „ca o a doua mamă”.

Emoția transformată în forță

Deși se descrie ca fiind introvertită și timidă, pe scenă Ștefania se transformă complet. Emoțiile nu o blochează, ci devin combustibil artistic. Muzica este pentru ea o formă de terapie, un refugiu în care dispar grijile. Pe lângă canto, studiază pictura și dansul contemporan, alte modalități prin care își exprimă trăirile.

Idolii ei sunt Beyoncé și Ariana Grande, artiste pe care le admiră pentru disciplină, muncă și ambiție. Visul Ștefaniei este să devină cântăreață și profesoară de canto, dar și un star internațional.

O revenire așteptată și confirmată

Publicul fidel își amintește că Ștefania a mai fost pe scenă: a apărut la „Vedeta Familiei” (TVR 1) și în sezonul 14 al emisiunii Românii au talent. Revenirea din 2026 nu este însă o simplă reîncercare, ci o reconfirmare a unei evoluții spectaculoase. „Am revenit pentru că acum mă simt mult mai pregătită”, spune ea.

Dacă ar câștiga marele premiu, Ștefania știe deja ce ar face cu banii: i-ar investi în educația sa muzicală și în tratamentul surorii sale.

Jurații, cuceriți de moment

Reacțiile juriului au venit rapid și sincer.

Andra a vorbit despre progres și siguranță:

„Mă bucur foarte mult că ai revenit. Simt că este o evoluție extraordinar de mare. Ești mult mai sigură pe tine.”

Andi Moisescu a confirmat emoția resimțită în sală:

„A venit toată emoția aia peste noi. A fost absolut superb momentul tău.”

Iar Smiley a rezumat totul într-o singură frază, devenită deja virală:

„A revenit pielea de găină!”

Pentru Ștefania Iftime, seara de 6 februarie 2026 nu a fost doar o audiție reușită. A fost dovada că uneori, cele mai puternice voci se nasc din fragilitate, muncă și iubire.