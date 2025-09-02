Ștefan Dumea a dispărut inexplicabil acum 25 de ani. Familia înca îl caută

Au trecut 25 de ani de când Ștefan Dumea a plecat de acasă cu multe speranțe și o mână de bani în buzunar, visând la o viață mai bună în Italia.

Tânărul, originar din satul Poiana, județul Bacău, a plătit o călăuză care să îl treacă fraudulos granița, însă de atunci familia sa nu a mai avut nicio veste despre el.

Ștefan Dumea avea 24 de ani când a decis să își încerce norocul peste hotare, ca mulți alți români din acea perioadă. Însoțit de câțiva consăteni, tânărul plănuia să ajungă în Italia și să își construiască o viață mai bună.

Doi dintre prietenii săi s-au întors acasă, neavând suficienți bani pentru călăuză, iar ceilalți doi și-au continuat traseul. Despre Ștefan, însă, nu s-a mai știut nimic.

Rudele care au rămas în urmă au încercat să afle informații despre bărbat, dar s-au lovit de tăcerea și refuzul celor care îl însoțiseră.

“S-au dus părinții mei la ei la poartă și au fost foarte recalcitranți. Le-au vorbit urât, i-au alungat de la poartă. Fug, se ascund. Am făcut rost de numărul unuia dintre ei, care este stabilit în Italia. Când i-am spus că sunt nepoata lui Fane și că aș vrea să stau de vorbă cu el doar cinci minute, a închis telefonul în nas”, povestește Alina Bucătaru, nepoata lui Ștefan, pentru CANCAN.RO.

Între timp, părinții lui Ștefan Dumea s-au stins din viață, nepăsându-se niciodată de durerea lăsată de dispariția fiului lor.

“Amândoi bunicii au murit cu această povară pe suflet. Bunicul l-a căutat peste tot. A murit cam la trei ani după ce a dispărut Fane. Tot timpul îmi spunea că îl visează. Suntem o familie unită, am crescut toți împreună. Cum se poate ca un om să dispară de pe fața pământului și să nu îl vadă nimeni?”, adaugă nepoata bărbatului.

În cei 25 de ani care au trecut, Poliția nu a reușit să lămurească misterul dispariției lui Ștefan Dumea.

În ciuda piedicilor și a faptului că autoritățile par să fi sistat cercetările, Alina Bucătaru este hotărâtă să afle adevărul și să facă dreptate. “Cât trăiesc, vreau să știu ce s-a întâmplat cu el. Dacă a pățit ceva, cei vinovați să plătească!”, a încheiat aceasta.