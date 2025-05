Starea economică a județului Bacău

Camera de Comerț și Industri Bacău a găzduit miercuri, 14 mai 2025, o întâlnire dedicate mediului de afaceri din județul Bacău, organizată de doamna senator Daniela Ștefănescu, cu participarea domnului senator Petrișor Peiu, și cu sprijinul Camerei de Comerț și Industrie Bacău.

Evenimentul și-a propus să creeze un cadru de dialog deschis între reprezentanții legislativului și antreprenorii reprezentativi din județul Bacău, în vederea identificării împreună de soluții concrete care să susțină dezvoltarea economică a județului și a regiunii Nord Est.

Au răspuns invitației mai mulți antreprenori și reprezentanți ai unor ONG-uri, la eveniment fiind prezent și vicepreședintele Consilului Județean, Gelu Margine. Totul a început cu prezentarea invitaților și a firmelor pe care le reprezintă, urmată de discuția pe marginea priblemelor întâmpinate de antreprenori și avansarea unor propuneri de rezolvare a acestor situații.

„Prima chestiune este prezentarea viziunii noastre asupra relației cu mediul de afaceri și asupra economiei, și mai ales perspective privind cadrul legal economic în viitor. Este vorba de perspectiva țării, cadrul legal fiscal și economic în perioada următoare având în vedere punctul la care s-a ajuns și ce va urma, probabil, adică o corecție foarte dură. În al treilea rând, să răspundem eventualelor nelămuriri sau neclarități, pentru că s-a vorbit foarte mult în ultima perioadă de poziția noastră față de problemele politice și economice concrete.”

Senator Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR

„Ne-am gândit că, de multă vreme, mediul de afaceri nu a trimis un feedback, ca să spun așa, către clasa politică, și în acest context am dorit să vedem mediul de afaceri băcăuan, cu ce probleme se confruntă, dacă are sugestii și propuneri pentru noi și măsura în care am putea și prin programul pe care îl avem să le ducem la bun sfârșit. Am considerat că o voce autorizată este a domnului Petrișor Peiu care pe lângă aspectele profesionale pe care le poate clarifica, poate la fel de bine să lămurească și multe din lucrurile care sunt în prezent vehiculate în media. Și cred că este utilă și pentru participanți dar și pentru cei care vor primi informații despre lucrurile discutate aici.”

Daniela Ștefănescu, senator circumscripția 04 Bacău

„Noi, după 35 de ani, am ajuns să avem sub 25% firme active.

Nu avem firme, nu avem bani.

Nu înțelegem să generăm o legislație favorabilă și să creștem numărul de firme.”

Doru Simovici, președintele Camerei de Comerț și Industrie Bacău

Radiografia economiei băcăuane a fost făcută chiar de președintele Camerei de Comerț și Industrie Bacău, domnul Doru Simovici, care a prezentat statisticile invitaților, dar și probleme cu care se confruntă firmele băcăuane. Iată o parte dintre acestea:

Receptivitatea autorităților naționale, județene și locale la nevoile comunității de afaceri

a) Consultarea comunității de afaceri este formală.

• Consiliul Economic și Social, Comitetele / Comisiile de pe lângă autoritățile naționale și Comisiile de Dialog Social la nivel național și judetean nu au activitatea orientată pentru rezolvarea problemelor și nevoilor firmelor.

b) Inexistența unui cadru legal clar, adaptat la legislația specifică din UE, de realizare a consultării reale a firmelor de către autoritățile și instituțiile Statului.

c) Lipsa cadrului legal de implicare a autorităților județene și locale în rezolvarea nevoilor firmelor.

d) Lipsa cadrului legal privind preluarea ideilor / propunerilor asociațiilor de afaceri în vederea realizării condițiilor necesare inițierii și dezvoltării afacerilor.

e) Necesitatea implicării legislativului în:

• preluarea problemelor de ordin legislativ ale comunității de afaceri.

• elaborarea pachetului de legi care să asigure condițiile necesare inițierii și dezvoltării afacerilor

• elaborarea pachetului de legi necesar organizării și funcționării în bune condiții a:

– structurilor de afaceri: agenții de dezvoltare, centre de informare, incubatoare de afaceri, parcuri industriale, parcuri tehnologice, centre de informare și transfer tehnologic, zone industriale, zone agricole, zone libere etc.

– asociatiilor de afaceri: camere de comert, patronate, asociații profesionale

Probleme de ordin general

Lipsa de predictibilitate a afacerilor

1. Instabilitatea cadrului legislativ și de reglementare

a) Mare parte a: legislației economice, hotărârilor consiliilor județene, hotărârilor consiliilor locale conține prevederi care nu se pot aplica sau sunt împotriva dezvoltării economice, din cauza lipsei de consultare a comunității de afaceri și a dezbaterilor publice.

b) Modificări frecvente ale legislației și reglementărilor care afectează firmele.

c) Multitudinea de modificări aduse Codului Fiscal, Codului de Procedură Fiscală.

d) Creșterea frecventă a salariului minim pe economie este impusă pe considerente populiste, fără corelare cu productivitatea muncii.

2. Lipsa de receptivitate a autorităților naționale, județene și locale la problemele și nevoile comunitătii de afaceri

