Stâlpii care stau să cadă

Vă scriu pentru a semnala o situație care ridică serioase semne de întrebare privind siguranța infrastructurii electrice din zona satului Bijghir.

În apropierea localității se află mai mulți stâlpi de electricitate care sunt vizibil înclinați și par să fie într-o stare avansată de degradare. După cum se poate observa și din fotografiile atașate, unii dintre acești stâlpi sunt atât de aplecați încât dau impresia că ar putea cădea oricând. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât aceștia susțin linii electrice active, iar prăbușirea lor ar putea provoca accidente grave, pene de curent sau chiar incendii.

Zona este frecventată de localnici, iar în apropiere există terenuri agricole și locuințe. În aceste condiții, riscul pentru oameni și bunuri nu poate fi ignorat. De aceea, consider că problema ar trebui verificată de urgență de către instituțiile responsabile și de compania care administrează rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Prin intermediul publicației dumneavoastră, sperăm că această situație va ajunge în atenția autorităților competente și că vor fi luate măsurile necesare pentru remedierea problemei înainte ca aceasta să se transforme într-un incident grav.

Cu stimă,

Un cititor îngrijorat

