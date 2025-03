Stagiu internațional de pregătire JUDO4ID

În perioada 13-16 martie 2025, CS Bronx Powerlifting Club Bacău, Special Needs Judo Foundation, Federația Suedeză de Judo, Judo Klub Bežigrad și Judo Club Arteixo s-au reunit la Ljubljana, Slovenia, într-un stagiu de pregătire dedicat sportivilor cu dizabilități intelectuale, participanți în cadrul proiectului Erasmus JUDO4ID – Judo – Integrating Children with Intellectual Disabilities in Sports.

Amintim că JUDO4ID este un valoros parteneriat de cooperare internațională, în cadrul căruia s-au dezvoltat numeroase instrumente de formare pentru antrenori și profesori de educație fizică ce lucrează cu persoane cu nevoi speciale, precum și tehnici de lucru adaptate diferitelor tipuri de dizabilități. Acestea pot fi accesate la https://judo4id.ro .

Cele patru zile de activitate s-au transformat rapid într-o poveste plină de culoare, zâmbete și viață. Întâlnirea dintre grupurile din cele cinci state – România, Slovenia, Olanda, Suedia și Spania – a demonstrat încă o dată faptul că judoul depășește barierele dintre țări și culturi, dintre abilități și dizabilități. Pe tatami, toți judoka se regăsesc în armonie cu ei înșiși și cu cei din jur.

În prima zi, echipa JUDO4ID a participat la workshopul „The Journey of the Four Dojos”, organizat de Lars Kajfež, Maj Pušnik și Gaston Descamps, axat pe promovarea unor metode incluzive de predare pentru sportivii cu dizabilități intelectuale. Vizitând cele patru dojo-uri – Undō no Dōjō (Mișcare), Shōchō no Dōjō (Simboluri), Koe no Dōjō (Voce) și Kyōryoku no Dōjō (Cooperare) – antrenorii au învățat cum să construiască un antrenament adaptat nevoilor și capacității de înțelegere a sportivilor cu dizabilități intelectuale și tulburări de dezvoltare, prin îmbinarea echilibrată a comenzilor verbale cu practica, jocurile și munca în echipă.

Următoarele zile au fost dedicate antrenamentelor de judo adaptat – încălzire, jocuri și Pre-divisioning, în cadrul cărora antrenorii beneficiari ai proiectului au putut pune în practică noțiunile învățate în cadrul programului de formare JUDO4ID – Training of Trainers, coordonat de Tycho van der Werff (Special Needs Judo Foundation) și Tomas Rundqvist (Federația Suedeză de Judo). Sala de judo a devenit un spațiu dedicat incluziunii, educației, prieteniei, susținerii reciproce, încurajării și dezvoltării personale. Antrenamentele au început cu o încălzire menită să stârnească interesul sportivilor, asociind fiecare exercițiu cu o experiență pozitivă din viața de zi cu zi, sigură, amuzantă, familiară. În ceea ce privește tehnicile și procedeele de judo, s-au folosit metafore și jocuri care au transformat întregul antrenament într-o poveste, avându-i pe judoka în rolurile principale. Astfel, s-au urmărit stimularea și evaluarea vitezei de reacție, a abilităților tehnice și a modului de lucru în echipă.

Este esențial ca sportivilor cu nevoi speciale să li se explice și să li se arate fiecare pas pe care trebuie să îl facă, oferindu-li-se suficient timp pentru execuție. Fiecare sportiv este diferit, are un ritm propriu de învățare, astfel încât, în judoul adaptat, importantă nu este viteza, ci siguranța și plăcerea de a practica. Organizarea antrenamentului este esențială, iar colaborarea între antrenori este crucială pentru succesul unui antrenament.

În timpul activităților, participanții au fost vizitați și de campioana olimpică Andreja Leski, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Paris în anul 2024, care i-a încurajat pe cei mici să-și urmeze pasiunea pentru judo și să dea tot ce au mai bun pentru a ajunge acolo unde visează.

În ceea ce privește procesul de Divisioning, care stă la baza asigurării unor meciuri sigure și corecte, antrenorii au recapitulat tipurile de dizabilități, nivelurile (1-5) și modalitățile de încadrare a sportivilor. Împărțirea clară a rolurilor (Head of Divisioning, asistenți, Obi etc.), precum și comunicarea eficientă, au un rol esențial în succesul procesului.

Ultima zi a fost dedicată unei competiții de judo adaptat, la care au participat peste 40 de sportivi de la CS Bronx Powerlifting Club Bacău, Judo Klub Bežigrad și Judo Club Arteixo, antrenați în cadrul proiectului. Evenimentul le-a oferit tuturor oportunitatea de a împărtăși bucuria evoluției și a conectării cu cei din jur. Ce a adus judoul în viața sportivilor cu nevoi speciale? Politețe, curaj, sinceritate, onoare, modestie, respect, autocontrol și prietenie.

În cadrul competiției a fost lansat și programul software PLAY-SN Judo, care poate fi descărcat și utilizat de orice club ce organizează o competiție de judo adaptat, de pe site-ul oficial al proiectului: https://judo4id.ro. După festivitatea de premiere, în care toți sportivii au fost răsplătiți cu diplome și medalii, a avut loc și proiecția desenului animat JUDO4ID, care spune povestea unui mic șoricel care, dintr-o ființă singură, neîncrezătoare și vulnerabilă, descoperă în dojo nu doar o putere interioară extraordinară, ci și prieteni valoroși, formând împreună o echipă de neînvins.

Ceea ce e special la judoul adaptat e bucuria, emoția, puterea, aprecierea și încurajarea pe care toți participanții o simt. E o componentă specială a sportului, un scop nobil al acestuia, care scoate în evidență puterea de dezvoltare psihică, fizică, emoțională și relațională a judoului, valențele terapeutice, puterea de coeziune și formare de comunități bazate pe sprijin și încurajare reciprocă. E despre bucuria prezentului, despre celebrarea sinelui și a bucuriei de a trăi – cu fiecare procedeu executat, cu fiecare pas autonom, cu fiecare mână de ajutor dată celor din jur, fiecare A- judoka trăiește o victorie!

Așadar, ne vedem, mai încrezători, la Special Needs World Judo Games (4-6 aprilie 2025, Beverwijk, Olanda) și la JUDO4ID International Festival (27-29 iunie 2025, Bacău, România)!

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat poziția Uniunii Europene sau a Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană, nici EACEA nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.