Stagiu complex de pregătire pentru polițiștii Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bacău

În perioada 13 – 17 octombrie 2025, Serviciul pentru Acțiuni Speciale (S.A.S.) din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău a organizat un stagiu complex de pregătire profesională, la care au participat structuri din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională.

La activități au luat parte specialiști ai Serviciului Român de Informații – Direcția Regională de Informații Moldova Sud, militari ai Forțelor pentru Operațiuni Speciale din Batalionul 53 Comando „Smaranda Brănescu”, precum și luptători ai structurilor antiteroriste ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău.

Perfecționare tactică și cooperare interinstituțională

Scopul principal al stagiului a fost perfecționarea deprinderilor tactice, consolidarea cooperării interinstituționale și creșterea capacității de reacție în situații operative complexe. Pe durata antrenamentelor, participanții au exersat tehnici de luptă în mediul urban și au desfășurat trageri dinamice cu armamentul din dotare, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, inclusiv un asalt tactic asupra unei clădiri.

Exercițiile de tragere au inclus scenarii operative realiste, menite să îmbunătățească viteza de reacție, precizia și coordonarea echipelor de intervenție.

Exercițiu tactic în teren montan

Un moment important al stagiului a fost exercițiul tactic de antrenament cu tema „Modul de acțiune pentru gestionarea unei situații ce implică căutarea unor persoane suspecte care dețin arme de foc într-o zonă montană greu accesibilă”. Activitatea a inclus trasee aplicative, orientare după coordonate și busolă, utilizarea armamentului de asalt, aruncarea de grenade lacrimogene și fumigene, precum și probe de forță și rezistență fizică.

Pregătire pentru intervenții reale

Prin aceste activități, polițiștii Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bacău, împreună cu partenerii instituționali, și-au consolidat nivelul de pregătire profesională, asigurând o intervenție promptă, coordonată și eficientă în misiunile operative reale.