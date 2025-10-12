Ștafeta Veteranilor Invictus 2025 unește comunitatea băcăuană

Duminică, 12 octombrie 2025, ora 18:00, în Piața Tricolorului din municipiul Bacău, Ștafeta Veteranilor Invictus, un eveniment dedicat cu profund respect eroilor României, va fi adusă în județul Bacău de alergători dedicați veniți din județul Vaslui. Ștafeta roșie, simbol al curajului și sacrificiului, va fi preluată cu emoție și mândrie de voluntarii Invictus din Bacău.

Alături de militari, voluntari, sportivi de performanță și amatori, care susțin această inițiativă cu solidaritate și respect, ștafeta va continua luni, 13 octombrie, ora 07:00, de la Cimitirul Eroilor de pe strada Constanța, traseul către județul Neamț. Participanții vor alerga și vor pedala, purtând cu onoare mesajul de recunoștință și respect față de cei care au apărat țara.

Ajunsă la cea de-a XII-a ediție, Ștafeta Veteranilor Invictus este organizată sub egida Ministerului Apărării Naționale și are ca scop omagierea eroilor României, atât a celor din trecut, cât și a celor din prezent, precum și a militarilor răniți în teatrele de operații. Evenimentul reprezintă totodată un moment de reflecție înainte de Ziua Armatei României, sărbătorită anual pe 25 octombrie.

Punctul culminant al acestei ediții va avea loc la Carei, unde ștafeta va ajunge în Ziua Armatei României, pe 25 octombrie, aducând un omagiu tuturor celor care și-au sacrificat viețile pentru integritatea și suveranitatea României.

Organizatorii și participanții invită toți cetățenii să se alăture acestei acțiuni de comemorare, fie prin prezența lor la evenimente, fie prin gânduri de recunoștință. Fiecare pas făcut în cadrul ștafetei este un omagiu adus eroilor care au apărat cu dârzenie valorile și idealurile naționale.